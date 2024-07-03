Етнічна та релігійна напруга у Росії зростає. Там все частіше фіксують конфлікти за участю мігрантів.

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Стрілянина у Москві

Російські ЗМІ пишуть, що чоловік відкрив вогонь по людях у московському районі Любліно – на Тихорецькому бульварі. Сталося це під час бійки мігрантів, у якій брали участь близько 20 осіб. Відомо, що є поранені.

Після стрілянини всі учасники конфлікту у Москві розбіглися.

Теракти у Дагестані

Зазначимо, що наприкінці червня в Махачкалі та Дербенті відбулася серія терактів. Зокрема, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Тоді кількість жертв сягнула 25 осіб. Поранення зазнала 51 особа.

Цікаво, що після стрілянини пропагандисти з посиланням на російських правоохоронців заявили, що голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова затримали. Зазначалося, що його сини брали участь у нападі на Махачкалу та Дербент.

ISW пише, що російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових членів.