Причина цьому – нездатність ФСБ виконувати свою роботу. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що на прикладі теракту в Дагестані відбулось злиття влади та самих терористів.

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Чому збільшуватиметься кількість терактів

За словами Яковенка, теракт в Дагестані стався через нездатність ФСБ. Вони дуже "зайняті", не мають часу та сил. ФСБ займається переслідуванням шпигунів серед вчених, режисерів, артистів та студентів. Подібні теракти потребують професіоналізму та введення своїх людей в курс справи та підготовки.

Нещодавно в Дагестан приїжджав замісник керівника ФСБ, який перевіряв його на готовність до курортного сезону.

Це приголомшлива демонстрація непрофесіоналізму та необізнаності про те, що відбувається в Росії, в частині, яка називається Північний Кавказ,

– зауважив опозиційний російський журналіст.

Також він розповів, що в теракті брали участь син та племінник голови адміністрації району, тобто дагестанська еліта.

Це злиття місцевої влади з терористами. Це важливо фіксувати,

– зазначив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст пояснив, що через ці причини теракти в Росії продовжуватимуться.

Кількість терактів буде збільшуватись. Це запрограмований результат того, що відбувається з ФСБ й того, що відбувається з Росією в цілому, яка перетворилась на фашистський рейх, але, на відміну від реального, є дуже корумпований і незахищений зсередини від різного типу загроз,

– підкреслив Яковенко.