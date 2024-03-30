Очевидцы убеждают, что она едва не танцевала на борту самолета стриптиз. Мужчину, ставшего объектом внимания россиянки, пришлось продолжать полет в кабине бортпроводников.
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Стриптиз на борту
На борту самолета Тбилиси – Москва россиянка, которая перебрала джин-тоником, устроила настоящее представление. Как утверждают другие пассажиры, сначала она вела себя спокойно, однако когда борт поднялся в воздух она "расслабилась".
Женщина начала обнажать части своего тела, вести себя неадекватно и проявляла чрезмерное внимание к мужчине, место которого было рядом. Несмотря на попытки бортпроводников и командира воздушного судна успокоить женщину, она продолжала приставать к соседу. В конце концов, экипаж был вынужден отсадить мужчину в отсек для бортпроводников, где он и продолжил остаток полета.
Российская "танцовщица" и пассажир, которого отсадили / российские СМИ
Уже в московском аэропорту любвеобильную женщину встретили правоохранители. Россиянку отвели в участок для проведения беседы и выяснения всех обстоятельств инцидента.
Женщину после приземления встретили полицейские: смотрите видео
Другие случаи неадекватности
- Несколько дней назад в Таиланде российская туристка Елена Куприянова напала на беременную украинку. Причиной агрессии женщины стала обычная просьба разуться перед входом в заведение. Россиянка пыталась оправдать это тем, что у нее была менструация, что и повлияла на "перепады настроения".
- Пострадавшая написала заявление в суд на 41-летнюю Куприянову, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента. Россиянка оказалась на скамье подсудимых. Более того, ей грозит депортация из страны.
- Российские туристы не впервые неадекватно ведут себя в чужой стране. Так, в январе в том же Таиланде российский турист силой побрил парикмахера. Очевидно, ему не понравилась стрижка, потому что это произошло после того, как работник завершил свою работу.