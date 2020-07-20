В первой половине 1950-х американские спецслужбы начали долгий и опасный марафон в поисках суперсилы. MKUltra – проект американского ЦРУ, призванный найти вещества и препараты, которые позволяют контролировать человеческий разум.

Темная сторона этих исследований долгое время оставалась засекреченной. Ведь речь шла о тайных экспериментах на людях. Это были лица из низших социальных слоев, но все же – это были люди. С конца 1940-х американцы испытывали различные виды наркотиков на сотнях людей. Подробнее – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

Первая часть программы здесь Сотни людей с "поехавшей крышей" и прыжок химика с 10 этажа: шокирующие эксперименты ЦРУ с ЛСД

Лаборатории при борделях

В Нью-Йорке и Сан-Франциско секретные лаборатории создавали при борделях. Комнаты для "частных встреч" оборудовали специальным зеркалом, чтобы можно было наблюдать за жертвами незаметно.

Проститутки работали на ЦРУ. Они подмешивали клиентам ЛСД или что-то другое. Затем вели в спальню, где ученые наблюдали за поведением испытуемого, записывали результаты, снимали видео и изучали влияние психотропных веществ на мозг и поведение человека.

Жертвы – люди с ментальными проблемами

Еще одна группа потенциальных подопытных кроликов – люди с ментальными проблемами:

женщины с послеродовой депрессией;

мужчины с паническими атаками;

просто люди с проблемами сна.

Обращаясь в больницы они и не подозревали, во что превратится их жизнь. Участников искали среди тех, кто не мог поднять большого шума или спровоцировать скандал.

Людям говорили, что дают лекарства для выздоровления. Цель была одна: создать солдата, который может уничтожить человека. Не физически, а морально убить его.

Преимущественно следствием негласного участия в опытах ЦРУ были затяжные депрессивные состояния. На восстановление шли годы. Немало было и тех, кто не мог мириться с тем, что его мозг украли – и накладывали на себя руки.

Влияние ЛСД

В 1956 году до американских ученых наконец дошло – ЛСД не работает. Этот вид наркотика признали нестабильным и таким, что приводит к непредсказуемому поведению испытуемых. Эксперименты с ним решили остановить. Но это вовсе не означало, что программу Ultra свернули.

Руководитель проекта MKUltra Сидни Готлиб считал, что ЛСД не стоит отбрасывать на задний план. По его словам, этот препарат можно было бы использовать во время встреч политиков. Подсыпав кому-то одному этого наркотика ход встречи можно было бы корректировать в любую сторону.



Сидни Готлиб / GettyImages

Всего в программе MKUltra было 149 проектов различной направленности. Поскольку ЦРУ не имеет права работать на территории штатов, проекты разбросали по разным странам мира. ЦРУ серьезно пыталось изучить можно ли использовать в своих целях довольно экзотические методики на границе с фантастикой. Это и гипноз и даже пытались вживлять животным импланты в мозг: чтобы попробовать создать биороботов.

Bluebird и Artichoke

До появления программы MKUltra в ЦРУ существовали 2 проекта-предшественника: Bluebird и Artichoke, направленные на методы ведения допроса. Главная задача – сломать советских агентов, заставить их выдать секреты и переманить на сторону США. С появлением ЛСД и исследований наркотика эти программы перешли в MKUltra.



Bluebird и Artichoke перешли в MKUltra / express.co.uk

"Психиатрическое погружение"

Из всех 149 проектов, не менее 3 существовали в Канаде. Один из них – исследования Африканских знахарей, лечивших психические заболевания без медицинского вмешательства. В понимании ЦРУ – это было контролем мозга пациента.

Этих знахарей исследовал доктор Рэймонд Принс, чьи опыты позже начнут финансироваться агентами ведомства. И самый главный и самый жестокий проект начал британский доктор Дональд Юэн Кэмерон. Он работал в институте Аллена в Монреале.



Дональд Юэн Кэмерон / Фото Psechsearch

Психиатр Юэн Кэмерон создал так называемое "психиатрическое погружения". Он

изучал способы воздействия на человека с целью его сломать. Его работами в середине 1950-х заинтересовались в ЦРУ. Выделяли ему деньги на оборудование и на гонорары. Аванс на начало детальных исследований – почти полмиллиона на современные деньги. Это был хороший старт для экспериментов.

Клиентами доктора Кэмерона преимущественно становились люди с депрессией или шизофренией. Он считал, что может вылечить их шоковой терапией комбинируя ее с психиатрическим дайвингом. Пациенты не зная того становились материалом для опытов часто с необратимыми последствиями.

После курса "лечения" им ставили подставные диагнозы, которые свидетельствовали о том, что пациент неизлечим. А методы Кэмерона не помогли спасти его.

Искусственная кома

Методы его лечений трудно назвать профессиональными. Пациентов искусственно вводили в кому от 3-х недель до 3-х месяцев. Пока они спали им вводили различные наркотики и не менее 15 часов в сутки крутили звукозапись, где один и тот же голос постоянно повторял одни и те же утверждения. Все это приправлено электрошоковой терапией.

После такого лечения пациенты забывали, как ходить в туалет, забывали как говорить, не могли сориентироваться где они и кто они. Наступала затяжная амнезия. Люди переставали быть похожими на людей. Большинство пациентов, которым удалось восстановиться, позже описывали свое состояние как "новорожденный младенец".



Жертва MKUltra / Фото mkultragirl.org

Поскольку свои методы доктор Кэмерон позиционировал как прогрессивные технологии и новый взгляд в психиатрии, то к нему обращались много желающих, которые разочаровались в традиционной медицине. К Юэну Кэмерону за помощью обращались сотни людей с разными диагнозами. В конце практически каждый из них выходил с другим – амнезия.

Только через 15 лет после его экспериментов жертвам Ultra рассказали, что они были участниками программы ЦРУ. Вскоре оказалось, что и правительство Канады об экспериментах знало с самого начала. Даже выделил средства для того чтобы опыты продолжались.

Завершение проекта

Проект Кэмерона пришлось прикрыть в 1964 году. А вместе с ним и всю программу MKUltra. В ЦРУ понимали, что неудачных результатов экспериментов много и если продолжить в том же духе – пострадает репутация как службы так и власти в целом. MKUltra спрятали в глубокую шкаф. Но полностью от экспериментов над человеческой психикой никто отказываться не думал.

Интересно Охота за интеллектом: как вербовали ученых Третьего Рейха

В погоне за препаратами, которые помогут контролировать человеческий разум американцы и не заметили как превратили в жертв своих же людей. Кому-то оправиться удалось, кому-то – нет. Однако факт остается фактом – человеческий разум и сознание остаются таинственным секретом, от которого еще никому не удавалось найти ключи.