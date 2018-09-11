"Так хоронят бездомных": в сети обсуждают фото с могилы Захарченко

В сети опубликовали фото с могилы вождя пророссийских боевиков на Донбассе Александра Захарченко. Пользователи в соцсети бурно отреагировали на снимки.

Соответствующие снимки опубликовал в своем Twitter журналист Денис Казанский.

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Могила Захарченко. Что-то его совсем на каком пустыре похоронили. Преимущественно бездомных хоронят в таких местах,

– написал журналист.

В сети начали сразу активно комментировать выбор именно такого места для захоронения вождя пророссийских боевиков.



"В чистом поле, как удобрение для подсолнухов", "Да в таком поле теперь ничего не будет расти", "Оставили место для его команды", "Это за кладбищем, там раньше пустырь был и свалка, а теперь "новоросов" хоронят", – пишут пользователя соцсетей.



Действительно, на снимках с места захоронения главы оккупационной администрации видно только его могилу, обильно усыпанную венками. Видно также, что место рядом расчищали.

Могила Захарченко. Что-то его совсем на отшибе каком-то похоронили. Обычно бездомных хоронят в таких местах. pic.twitter.com/pE7hychVGD — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 сентября 2018 г.

Напомним, в Донецке 31 августа убили главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним были ранены двое его охранников и так называемый "министр" финансов "ДНР" Александр Тимофеев.