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"Так хоронят бездомных": в сети обсуждают фото с могилы Захарченко

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В сети высмеяли "одинокую" могилу Захарченко
В сети высмеяли "одинокую" могилу Захарченко / фото из соцсетей

В сети опубликовали фото с могилы вождя пророссийских боевиков на Донбассе Александра Захарченко. Пользователи в соцсети бурно отреагировали на снимки.

Соответствующие снимки опубликовал в своем Twitter журналист Денис Казанский.

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Могила Захарченко. Что-то его совсем на каком пустыре похоронили. Преимущественно бездомных хоронят в таких местах,
– написал журналист.

В сети начали сразу активно комментировать выбор именно такого места для захоронения вождя пророссийских боевиков.

"В чистом поле, как удобрение для подсолнухов", "Да в таком поле теперь ничего не будет расти", "Оставили место для его команды", "Это за кладбищем, там раньше пустырь был и свалка, а теперь "новоросов" хоронят", – пишут пользователя соцсетей.

Действительно, на снимках с места захоронения главы оккупационной администрации видно только его могилу, обильно усыпанную венками. Видно также, что место рядом расчищали.

Напомним, в Донецке 31 августа убили главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним были ранены двое его охранников и так называемый "министр" финансов "ДНР" Александр Тимофеев.

Теги: Новости политики Новости Украины Соцсети Курьезные новости Новости Донецка Убийство Захарченко
Источник: 24 канал
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