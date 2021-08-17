"Талибан" заявил, что для этого им нужна международная поддержка. Об этом в эфире Al Jazeera рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
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Талибы заверили, что хотят прекратить заниматься наркотиками
Хочу заверить весь мир, что Афганистан больше не будет центром выращивания мака или наркобизнеса. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу Родину в страну без наркотиков,
– заверил Муджахид.
Также боевики убеждают, для продвижения в стране альтернативы выращивания мака "Талибана" необходима мировая поддержка.
Кстати, перед тем террористы заявили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка. Также они пообещали, что не будут оказывать самосуда над афганцами – решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.
Однако уже 17 августа члены группировки "Талибан" до смерти забили мать четверых детей. Женщину убили из-за того, что она отказалась приготовить еду для 15 боевиков. О трагедии рассказала 25-летняя дочь убитой. Она пояснила, что мать говорила боевикам, что слишком бедна, чтобы накормить их. Но они забили женщину автоматами.
Что известно о наркобизнесе талибов: кратко
- Талибы славятся выращиванием и продажей наркотиков. Бизнес был еще во времена, когда советские войска были в Афганистане (1979 – 1989). К примеру в памятке для советских солдат, которые служили в стране говорилось, что они должны "держаться с достоинством", передавать захваченные наркотики местным властям, проявлять "высокую политическую бдительность".
- До сих пор талибы получают много денег от торговли наркотиками, а также имеют поддержку из-за пределов Афганистана – преимущественно от Пакистана.
- Согласно информации специалистов, посевные площади опиумного мака в Афганистане достигают сотен тысяч гектаров, эта страна – крупнейший производитель героина в мире.
- Согласно оценкам экспертов ООН, только в 2018 – 2019 годах талибы заработали на наркотиках более 400 миллионов долларов. Это ориентировочно 60% их общего бюджета (по расчетам официальных американских источников).