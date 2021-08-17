"Талибан" заявил, что для этого им нужна международная поддержка. Об этом в эфире Al Jazeera рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

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Хочу заверить весь мир, что Афганистан больше не будет центром выращивания мака или наркобизнеса. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу Родину в страну без наркотиков,

– заверил Муджахид.

Также боевики убеждают, для продвижения в стране альтернативы выращивания мака "Талибана" необходима мировая поддержка.

Кстати, перед тем террористы заявили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка. Также они пообещали, что не будут оказывать самосуда над афганцами – решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.

Однако уже 17 августа члены группировки "Талибан" до смерти забили мать четверых детей. Женщину убили из-за того, что она отказалась приготовить еду для 15 боевиков. О трагедии рассказала 25-летняя дочь убитой. Она пояснила, что мать говорила боевикам, что слишком бедна, чтобы накормить их. Но они забили женщину автоматами.

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