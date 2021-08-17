"Талібан" заявив, що для цього їм потрібна міжнародна підтримка. Про це в ефірі Al Jazeera розповів представник талібів Забіхулла Муджахід.

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Таліби запевнили, що хочуть припинити займатись наркотиками

Хочу запевнити весь світ, що Афганістан більше не буде центром вирощування маку або наркобізнесу. Ми постараємося викорінити це зло і перетворити нашу Батьківщину в країну без наркотиків,

– запевнив Муджахід.

Також бойовики переконують, для просування в країні альтернативи вирощування маку "Талібану" необхідна світова підтримка.

До речі, перед тим терористи заявили, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки. Також вони пообіцяли, що не чинитимуть самосуду над афганцями – рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.

Однак уже 17 серпня члени угруповання "Талібан" до смерті забили матір чотирьох дітей. Жінку вбили через те, що вона відмовилась приготувати їжу для 15 бойовиків. Про трагедію розповіла 25-річна донька вбитої. Вона пояснила, що матір говорила бойовикам, що надто бідна, аби нагодувати їх. Та вони забили жінку автоматами.

Що відомо про наркобізнес талібів: коротко