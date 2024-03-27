Такое мнение 24 Каналу высказал глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев, отметив, что россиян ждет всеобщая мобилизация. Для тех, кто попытается ее избежать, в Кремле уже обсуждается возвращение смертной казни.
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Теракт – основание для политических решений
По словам Закаева, теракты в России, начиная с 2000-х годов, происходят для принятия определенных политических решений и правовых реформ в России. Недавний теракт в "Крокус Сити Холл" под Москвой не исключение.
"Пока есть Путин, теракты, насилие, войны будут продолжаться, это однозначно. Я уверен, что после этого теракта состоятся какие-то политического или юридически-правового плана изменения", – отметил глава правительства Ичкерии в эмиграции.
Всеобщая мобилизация
После теракта в Подмосковье представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал войну в Украине войной, а не "спецоперацией". Таким образом российские власти готовят население к всеобщей мобилизации.
Война – это масштабная мобилизация. Если будут те, кто попытается ее избежать, они, по правилам военного положения, будут считаться государственными изменниками и дезертирами. Как раз таким положена смертная казнь, о возвращении которой заговорили в Госдуме. Я думаю, что они дальше будут двигаться в этом направлении,
– прокомментировал Закаев.
Теракт под Москвой: последние новости
- Адвокаты по назначению, которые защищают обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", получают угрозы. Им угрожают "отрезать уши" и расправиться с их семьями.
Представитель Госдепа США отверг обвинения России о причастности США, Великобритании и Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому и они дали это четко понять Кремлю.
Утром 26 марта стало известно о восьмом обвиняемом в теракте под Москвой. Пропагандисты заявляют, что он мог сдавать квартиру подозреваемым в теракте.