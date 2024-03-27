Таку думку 24 Каналу висловив глава уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв, зауваживши, що на росіян чекає загальна мобілізація. Для тих, хто спробує її уникнути, в Кремлі вже обговорюється повернення смертної кари.

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Теракт – підстава для політичних рішень

За словами Закаєва, теракти в Росії, починаючи від 2000-х років, відбуваються для прийняття певних політичних рішень та правових реформ в Росії. Нещодавній теракт у "Крокус Сіті Холл" під Москвою не виняток.

"Поки є Путін, теракти, насилля, війни будуть продовжуватись, це однозначно. Я впевнений, що після цього теракту відбудуться якісь політичного або юридично-правового плану зміни", – зауважив глава уряду Ічкерії в еміграції.

Загальна мобілізація

Після теракту у Підмосков’ї речник Кремля Дмітрій Пєсков вперше назвав війну в Україні війною, а не "спецоперацією". Таким чином російська влада готує населення до загальної мобілізації.

Війна – це масштабна мобілізація. Якщо будуть ті, хто спробує її уникнути, вони, за правилами воєнного стану, вважатимуться державними зрадниками та дезертирами. Якраз таким належить смертна кара, про повернення якої заговорили у Держдумі. Я думаю, що вони далі будуть рухатись в цьому напрямку,

– прокоментував Закаєв.

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