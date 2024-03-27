Таку думку 24 Каналу висловив глава уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв, зауваживши, що на росіян чекає загальна мобілізація. Для тих, хто спробує її уникнути, в Кремлі вже обговорюється повернення смертної кари.
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Теракт – підстава для політичних рішень
За словами Закаєва, теракти в Росії, починаючи від 2000-х років, відбуваються для прийняття певних політичних рішень та правових реформ в Росії. Нещодавній теракт у "Крокус Сіті Холл" під Москвою не виняток.
"Поки є Путін, теракти, насилля, війни будуть продовжуватись, це однозначно. Я впевнений, що після цього теракту відбудуться якісь політичного або юридично-правового плану зміни", – зауважив глава уряду Ічкерії в еміграції.
Загальна мобілізація
Після теракту у Підмосков’ї речник Кремля Дмітрій Пєсков вперше назвав війну в Україні війною, а не "спецоперацією". Таким чином російська влада готує населення до загальної мобілізації.
Війна – це масштабна мобілізація. Якщо будуть ті, хто спробує її уникнути, вони, за правилами воєнного стану, вважатимуться державними зрадниками та дезертирами. Якраз таким належить смертна кара, про повернення якої заговорили у Держдумі. Я думаю, що вони далі будуть рухатись в цьому напрямку,
– прокоментував Закаєв.
Теракт під Москвою: останні новини
- Адвокати за призначенням, які захищають обвинувачених у нападі на "Крокус Сіті Холл", одержують погрози. Їм погрожують "відрізати вуха" та розправитись з їхніми сім’ями.
Речник Держдепу США відкинув звинувачення Росії щодо причетності США, Великої Британії та України до теракту у "Крокус Сіті Холі" під Москвою. Він заявив, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього і вони дали це чітко зрозуміти Кремлю.
Вранці 26 березня стало відомо про восьмого обвинуваченого в теракті під Москвою. Пропагандисти заявляють, що він міг здавати квартиру підозрюваним у теракті.