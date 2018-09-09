Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення

"Нафтогаз" повідомив споживачам про нову ціну газу – 13 тисяч 300 гривень. Ці слова вражають, чи не так? На щастя, мова поки йде лише про ціну газу для підприємств та установ. Але нещодавно представник "Нафтогазу України" вкотре повідомив, що побутові споживачі, зокрема, і звичайні люди, теж мали б сплачувати "ринкову" ціну за газ. "Ринкову" – у розумінні НАК "Нафтогаз України".

Намагаючись обгрунтувати своє бачення "ринковості", НАК створив цілу систему міфів про ціну на газ. Давайте розберемо їх детальніше.

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Міф перший – транзит, якого немає

Ми боремося зі схемою "Роттредам+" на ринку вугілля. Але на ринку газу для населення дехто хоче створити свій "Роттердам". А саме – продавати українцям український газ за такою ціною, як наче цей газ був видобутий, умовно кажучи, в Норвегії і протранспортований через половину Європи в Україну. Насправді, це – маніпуляція.

Обсяг видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" у цьому році складе приблизно 15,5 мільярдів кубічних метрів газу. Обсяг споживання газу населенням України, враховуючи тенденції попередніх років, – приблизно 11 мільярдів. Ще приблизно 4 – 4,5 мільярдів кубометрів використовують теплопостачальні організації для опалення помешкань.

Як бачимо, українського газу, що видобувається державою, достатньо для потреб побутових споживачів. Цей газ видобувається на українських родовищах і українськими трубопроводами йде до українського споживача.

До чого тут європейська ринкова ціна і витрати на транзит з Європи, якого немає і ніколи не буде? Транспортна складова плюс плата за вхід в нашу ГТС – це понад 30 доларів. За нинішнім курсом з урахуванням ПДВ – понад 1 тисяча гривень за кожну тисячу кубометрів. Ми не маємо сплачувати уявні витрати за послуги, що навіть теоретично не будуть надані.

Міф другий – висока ціна на газ дорівнює енергонезалежність

Давайте розглянемо структуру ціни природного газу останніми роками. Серед іншого, 4 тисячі 942 гривні з майже 7 тисяч ми сплачуємо сьогодні виключно за видобування газу Державною компанією "Укргазвидобування". Ще у 2016 році "Укргазвидобування" отримувало за свій газ менше 1 600 гривень Зростання більше, ніж у 3 рази!

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"Нафтогаз" пояснював це необхідністю різкого нарощення видобутку газу. "За енергонезалежність треба платити" – казали нам. Абсолютно вірно, за енергонезалежність треба платити. Але де обіцяний сплеск видобутку? Сьогодні навіть представники "Нафтогазу" визнають, що "Стратегія 20/20" про зростання газовидобутку, яку з помпою презентували понад 2 роки тому, провалена. І запланованих 16,5 мільярдів кубів газу у цьому році ми не отримаємо.

Виходить, гроші, які люди дисципліновано сплачують за газ, забезпечили лише сплеск заробітних плат і премій у "Нафтогазі"? І не варто вводити нас в оману словами про те, що єдиною причиною зриву планів "Укргазвидобування" є затримка з оформленням документів про надрокористування. Так. Це соромно, коли Полтавська облрада і Держгеонадра без конкурсі віддають газові спецдозволи росіянину Фуксу і ігнорують запити державного "Укргазвидобування".

Але що ж заважає державній компанії активніше нарощувати видобуток на наявних 185 родовищах? Грошима ми державного видобувника забезпечили, спецдозволи є, буровиків з устаткуванням по всьому світу хоч греблю гати. А державна програма досягнення енергонезалежності не виконується.

Можливо, причина в тому, що наші гроші губляться по дорозі? Схоже на те. "Нафтогаз України" своїми ж руками унеможливлює виконання планів збільшення обсягів видобутку газу, позбавляючи "Укргазвидобування" обігових коштів.

Важко сказати, навіщо "Нафтогазу" зривати програму розширення газовидобутку. Можливо, справа в тому, що імпорт газу теж приносить НАКу прибуток. Щоправда, грошові потоки під час імпортування газу ховати набагато легше, ніж під час видобутку в Україні.

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Чого варта лише створена "Нафтогазом" в Швейцарії "прокладка" "Naftogaz Trading Europe SA", через яку НАК веде закупівлі імпортного газу. Розкривати інформацію про діяльність цієї структури керівництво "Нафтогазу" відмовилося. Поки лишається лише здогадуватися, хто і скільки на ній заробляє. Ми ж лише констатуємо факт: висока ціна на газ – далеко не запорука енергетичної незалежності.

Міф третій – єдина ціна на газ – єдиний спосіб побороти газову корупцію

"Нафтогаз" вважає, що менша вартість газу для побутових абонентів порівняно з промисловими провокує облгази перекручувати інформацію про споживання. Адже облгази продають пільговий газ неправильним категоріям споживачів і незаконно заробляюють на цьому. Переконана, такі зловживання мають місце. Ну не може наша система розподілу газу, яку Фірташ і компанія десятиліттями старанно вибудовували для різноманітних схем, не скористатися з такої можливості. Але пропонувати підвищити всім споживачам ціну газу до єдиного рівня – це те саме, що боротися з головним болем методом відрубування голови.

Давайте спочатку спробуємо терапію. Якщо держава дійсно переймається питанням коректного обліку пільгового газу, так давайте такий облік організуємо! Уряду з "Нафтогазом", як в тому анекдоті, треба хоча б купити лотерейний квиток. Тобто забезпечити всіх споживачів лічильниками. Адже якщо увесь обсяг природного газу для населення буде враховано, простору для масштабних зловживань з боку облгазів не залишиться.

На сьогодні приблизно 3 мільйонів помешкань не обладнано приладами обліку. Є де розгулятися різноманітним схемам. Один раз профінансувавши встановлення лічильників, забезпечивши коректний збір і аналіз даних про споживання газу побутовими споживачами, можна практично нівелювати проблему. Бо на іншому її боці – криза неплатежів, яка здатна розбалансувати фінанси "Нафтогазу" набагато більше, ніж будь-які схеми страшного Фірташа.

Отож, ми бачимо, що в питанні підвищення ціни на газ для населення багато міфів. Невідомо, що з цих міфів ретрансльовано представникам Міжнародного валютного фонду, позиція якого досі була непохитна – "ціну підвищити". Бо інакше ніякої співпраці і підтримки. Невідомо, чи було висловлено альтернативну, більшу людяну аргументацію щодо ціни на газ в переговорах з МВФ.

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Але чітко зрозуміло одне – Уряд і "Нафтогаз" мають відстоювати, перш за все, інтереси народу, який є джерелом влади. І тільки потім думати про корпоративні доходи і власні зарплати і премії. Це ж за наш рахунок вони їх отримують. Чи не так?