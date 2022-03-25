Такие эмоции должны быть, от них никуда нельзя деться. Как бороться со своим состоянием в эфире 24 канала рассказала психотерапевт, соучредитель платформы "Хаб стійкості" Анастасия Нижник.
Стоит прочитать Поставить себе цель и перевязывать раны: как действовать в плену, чтобы сохранить жизнь
По ее словам, очень важно держать себя в состоянии функционирования (когда мы можем действовать) и убирать ощущение беспомощности, которое может время от времени возникать. Для овладения эмоциями есть несколько шагов.
Принять
Первым шагом является принятие. Война продолжается. В это время невозможно быть спокойным, уравновешенным и продуктивным, наслаждаться жизнью. Это нормально, что тревога будет.
Вместе с тревогой важно принять, что в целом в жизни мы не имеем гарантий. На 100% мы не можем быть уверенными в том, что будет с нами завтра. Отсутствие гарантий дает нам возможность сосредоточиться на том, что важно именно сейчас ("что для меня сейчас будет самым полезным?" и "на что я могу влиять?").
Также надо принять, что мы не знаем, сколько продлится война. Стоит надеяться, однако без псевдооптимизма.
Мы надеемся, что эта война закончится скоро. Однако не нужно ставить себе какие-то лимиты, когда точно она пройдет. Живем в надежде, но без иллюзий,
– пояснила эксперт.
Действовать
Мы можем действовать, менять обстоятельства, учитывая наши возможности. Сейчас важно найти мудрый способ, как прожить каждый день с пользой. Можно начинать с вопросов:
- "что мне не надо делать сейчас?";
- "чем я могу пожертвовать?";
- "что сейчас не важно, но отнимает мои силы?".
Речь идет о той работе, деятельность, которая не очень нужна и ее можно отодвинуть, сконцентрировавшись на самом важном.
Новости важно знать, но не быть в них 100% времени. Не стоит заниматься самобичеванием. Надо распланировать свой день конкретными шагами. Это позволяет структурировать свое время. Это показывает, что мы не беспомощны, а можем действовать, мы не являемся пассивными наблюдателями.
Важно делать действия на восстановление сил. Ведь это испытание может длиться долго и забрать много нашей энергии.
Стоит в течение дня выполнять действия, которые бы возвращали вам энергию:
- сон;
- возможность быть вне информации;
- созерцание в окно;
- отвлечение на коммуникацию, которая будет наполнять чем-то хорошим и тому подобное.
Как овладеть своими эмоциями: смотрите видео
Из жертв – в супергероев
Как отметила психотерапевт, важно уметь принимать поддержку и оказывать ее. Даже когда вам кажется, что вы не можете сделать что-то героическое, масштабное, есть что-то, в чем вы можете стать поддержкой для других людей.
Ищите, в чем может быть ваша сила и ваша помощь. Из жертв обстоятельств мы переходим в супергероев,
– подчеркнула Нижник.
Быть осведомленным о способах самопомощи
Кроме этого, стоит быть осведомленным о способах психологической самопомощи. Есть простые вещи, которые действительно срабатывают.
На странице "Хабу стійкості" есть рекомендации, как сделать так, что эмоции были в балансе. Для тех, кто чувствует, что нужна большая поддержка специалиста, можно записаться на бесплатную консультацию.