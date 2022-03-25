Такі емоції мусять бути, від них нікуди не можна подітися. Як боротися зі своїм станом в ефірі 24 каналу розповіла психотерапевтка, співзасновниця платформи "Хаб стійкості" Анастасія Ніжнік.

Варто прочитати Поставити собі ціль та перев'язувати рани: як діяти в полоні, щоб зберегти життя

За її словами, дуже важливо тримати себе у стані функціонування (коли ми можемо діяти) і прибирати відчуття безпорадності, яке може час від часу виникати. Задля опанування емоцій є кілька кроків.

Прийняти

Першим кроком є прийняття. Війна триває. В цей час неможливо бути спокійним, врівноваженим та продуктивним, насолоджуватися життям. Це нормально, що тривога буде.

Разом із тривогою важливо прийняти, що загалом у житті ми не маємо гарантій. На 100% ми не можемо бути впевненими в тому, що буде з нами завтра. Відсутність гарантій дає нам можливість зосередитися на тому, що є важливим саме зараз ("що для мене зараз буде найкориснішим?" і "на що я можу впливати?"). Анастасія Ніжнік Психотерапевтка, співзасновниця платформи "Хаб стійкості"

Також треба прийняти, що ми не знаємо, скільки триватиме війна. Варто бути в надії, однак без псевдооптимізму.

Ми сподіваємось, що ця війна закінчиться скоро. Однак не потрібно ставити собі якісь ліміти, коли точно вона мине. Живемо в надії, але без ілюзій,

– пояснила експертка.

Діяти

Ми можемо діяти, змінювати обставини, враховуючи наші можливості. Зараз важливо знайти мудрий спосіб, як прожити кожен день з користю. Можна починати з запитань:

"що мені не треба робити зараз?";

"чим я можу пожертвувати?";

"що зараз не є важливе, але забирає мої сили?".

Мовиться про ту роботу, діяльність, яка не є конче потрібна і її можна відсунути, сконцентрувавшись на найважливішому.

Новини важливо знати, але не бути в них 100% часу. Не варто займатися картанням. Треба розпланувати свій день конкретними кроками. Це дозволяє структурувати свій час. Це показує, що ми не безпорадні, а можемо діяти, ми не є пасивними спостерігачами. Анастасія Ніжнік Психотерапевтка, співзасновниця платформи "Хаб стійкості"

Важливо мати дії на відновлення сил. Адже це випробування може тривати довго і забрати чимало нашої енергії.

Варто упродовж дня виконувати дії, які б повертали вам енергію:

сон;

можливість бути поза інформацією;

споглядання у вікно;

відволікання на комунікацію, яка наповнюватиме чимсь хорошим тощо.

Як опанувати свої емоції: дивіться відео

З жертв – у супергероїв

Як зауважила психотерапевтка, важливо вміти приймати підтримку і надавати її. Навіть коли вам здається, що ви не можете зробити щось героїчне, масштабне, є щось, в чому ви можете стати підтримкою для інших людей.

Шукайте, в чому може бути ваша сила і ваша допомога. З жертв обставин ми переходимо в супергероїв,

– наголосила Ніжнік.

Бути обізнаним зі способами самодопомоги

Окрім цього, варто бути обізнаним зі способами психологічної самодопомоги. Існують прості речі, які справді спрацьовують.

На сторінці "Хабу стійкості" є рекомендації, як зробити так, що емоції були у балансі. Для тих, хто відчуває, що потрібна більша підтримка фахівця, можна записатися на безкоштовну консультацію.



Як організму пережити виснаження / Інфографіка 24 каналу