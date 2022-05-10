Об этом 24 каналу рассказала координатор волонтерской инициативы "Котики-патриотики" из Херсона.

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По ее словам, сейчас люди в Херсоне больше нуждаются в лекарствах и продуктах, ведь оккупанты не хотят пропускать гуманитарную помощь от волонтеров. Российские военные могут на блокпостах забирать все эти вещи себе.

"Оккупанты поставляют в Херсон медикаменты из оккупированного Крыма. Но на самом деле этого лекарства или нет, или они малоизвестного производства. Часть людей самостоятельно ездили в Крым, чтобы купить лекарства, но вернулись ни с чем, потому что там пустые аптеки", – говорит волонтер.

Она добавила, что оккупанты продают медикаменты российского производства прямо на рынке из багажника легковой машины.

Есть много случаев, когда люди получили отравление от этих неправильно хранящихся медикаментов. Также некоторые лекарства с просроченными сроками годности,

– заявила волонтер.

С первых дней оккупации россияне пытались раздавать людям гуманитарку. Но, как рассказывает координатор волонтеров, оккупанты раздавали только гречку и тушенку. Время изготовления последней – 4 или 5 лет назад, и поэтому были случаи отравления по всей области.

Волонтер убеждает, что херсонцы игнорируют такие раздачи "гуманитарки". Поэтому оккупанты везут наемных людей, чтобы снять картинку для росТВ.

Волонтер о ситуации в оккупированном Херсоне:

Какая ситуация на оккупированной Херсонщине: коротко

Несмотря на то, что большинство районов Херсонской области временно оккупированы, там раздаются взрывы и обстрелы. Также русские военные терроризируют мирное население. На оккупированных территориях области россияне содержат и пытают в подвалах около 500 человек.

В Минобороны сообщили, что кафиры стягивают к границе между оккупированным Крымом и Херсонщиной тяжелую артиллерию и системы ракетно-залпового огня . Вероятно, это делают для подготовки к боям с ВСУ за эту территорию.

Россияне продолжают захват помещений местных властей, недавно захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Кроме того, российские военные с оружием ходят по офисам коммерческих компаний и требуют продолжения производства продукции. Также кафиры заставляют, чтобы предприятия оформили свою деятельность по российским правилам.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины.

Отметим, что россияне хотят присоединить Херсонщину к России. Между тем поддержку от жителей области кафиры не ощущают.

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