Про це 24 каналу розповіла координаторка волонтерської ініціативи "Котики-патріотики" з Херсона.
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За її словами, наразі люди в Херсоні найбільше потребують ліків та продуктів, адже окупанти не хочуть пропускати гуманітарну допомогу від волонтерів. Російські військові можуть на блокпостах забирати всі ці речі собі.
"Окупанти постачають до Херсону медикаменти з окупованого Криму. Але насправді цих ліків або немає, або вони маловідомого виробництва. Частина людей самостійно їздили в Крим, щоб купити ліки, але повернулися ні з чим, бо там порожні аптеки", – каже волонтерка.
Вона додала, що окупанти продають медикаменти російського виробництва просто на ринку з багажнику легкової машини.
Є багато випадків, коли люди отримали отруєння цими медикаментами, які неправильно зберігають. Також деякі ліки з простроченими термінами придатності,
– заявила волонтерка.
З перших днів окупації росіяни намагалися роздавати людям гуманітарку. Але, як розповідає координаторка волонтерів, окупанти роздавали лише гречку і тушонку. Час виготовлення останньої – 4 чи 5 років тому, і через це були випадки отруєння по всій області.
Волонтерка переконує, що херсонці ігнорують такі роздачі "гуманітарки". Тому окупанти везуть найманих людей, щоб зняти картинку для росТВ.
Волонтерка про ситуацію в окупованому Херсоні:
Яка ситуація на окупованій Херсонщині: коротко
- Попри те, що більшість районів Херсонської області тимчасово окуповані – там лунають вибухи та обстріли. Також російські військові тероризують мирне населення. На окупованих територіях області росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей.
- У Міноборони повідомили, що окупанти стягують до кордону між окупованим Кримом і Херсонщиною важку артилерію та системи ракетно-залпового вогню. Ймовірно, таке роблять для підготовки до боїв із ЗСУ за цю територію.
- Росіяни продовжують захоплення приміщень місцевих влад, нещодавно захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава.
- Окрім того, російські військові зі зброєю ходять по офісах комерційних компаній та вимагають продовження виробництва продукції. Також окупанти змушують, щоб підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські військові заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України.
- Зазначимо, що росіяни хочуть приєднати Херсонщину до Росії. Тим часом підтримку від жителів області окупанти не відчувають.
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