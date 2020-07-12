В детстве я не была проблемным ребенком. Но в моей семье периодически возникали претензии ко мне и, как результат, разговоры о "человеческих детей".

Вони, ці міфічні "людські діти" дуже рано прокидалися, навіть у вихідні дні. Вони хутко зривалися з ліжок і швидко бігли на вулицю підмітати чи сапати засіяний щирицею город. Потім наливали спраглим качкам води й ішли рвати вишні на варення й компоти. Ці святі "людські діти" дуже поважали дорослих, мовчки слухали й ніколи не "огризалися".

Зверніть увагу! Що руйнує плани на майбутнє?

Не порівнюйте мене ні з ким!

Через роки, зараз, мені дуже жаль наших батьків – змучених побутом, вічним дефіцитом і тяжкою сільською працею. Дочасно постарілих. Зневірених. Втомлених. Надірваних. Багато кого вже немає. І сусідка, яка нещадно лаяла свою доньку-випускницю, давно померла. І навіть слухняний "людський хлопчик Сашко" трагічно й за дивних обставин загинув.