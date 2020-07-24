В Киеве жестоко расправились с бизнесменом Игорем Плеканом. Следствие пока не установило заказчиков и исполнителей убийства. Плекан вроде был организатором покушения на одного из лидеров праворадикальной организации С14.

Сайт 24 канала выяснял, причастны ли националисты к ликвидации человека, которого они называли пророссийским террористом.

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С14 нет

Начнем с того, что такой организации как С14 уже нет. Вы не найдете их в Facebook, не увидите их флаги на уличных акциях. Дело в том, что ребята повзрослели и переименовались в организацию с многообещающим названием – "Общество будущего". Это, кстати, уже не просто общественная организация, а политическая партия.

Очевидно, что хулиганы, которые раньше гоняли цыган, хотят изменить свой имидж, поскольку имея политические амбиции, они понимают, что необходимо рассчитывать на поддержку избирателей, большинство из которых не воспринимают такой радикализм.

Один из лидеров движения Сергей Мазур пояснил сайту 24 канала причины ребрендинга так:

Наши страницы в соцсетях (организации С14 – 24) заблокировали навсегда. К тому же, у нас появились новые партнеры, которые готовы были объединиться с нами, но они хотели, чтобы это было совершенно новое имя,

– пояснил Сергей Мазур.

Презентация новой партии состоялась осенью 2019 года. Лидером стал Евгений Карась, ранее возглавлявший С14.

В ряды новой организации вошли бывший нардеп Юрий Бублик, который много лет был членом ВО "Свобода". К слову, Евгений Карась также баллотировался в Киевсовет от этой политической партии. В рядах "Общества будущего" немало выходцев из партии Олега Тягныбока.

В общем идеология новой партии базируется на принципах украинского национализма, который иногда путают с нацизмом. В том числе и на С14 неоднократно клеили такой ярлык – за что и заблокировали в Facebook. Но по словам Сергея Мазура, нацистами (расистами) их называют с посыла российских СМИ.

Сергей Мазур / Фото с его страницы в Facebook

"Это все из-за кельтского креста, который в некоторых сообществах считают расистским. Мы полностью отказались от этого знака, но на нас все продолжали клеить этот ярлык. Фактически нам нельзя предъявить, что кто-то из наших членов был сторонником расизма, нацизма или фашизма. Просто создали такой негативный образ", – объясняет бывший координатор С14.

Убийство Игоря Плекана

О личности погибшего от пуль киллеров Игоря Плекана мало что известно. Его называют бизнесменом, но никаких упоминаний о его бизнесе в открытом доступе нет. Сергей Мазур уверяет, что бизнес Плекана сводился к криминальной деятельности.

"Русское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы", – так охарактеризовал деятельность Плекана Сергей Мазур на совей странице в Facebook.

Мазур обвиняет Плекана в организации покушения на него в 2018 году. Тогда злоумышленники бросили гранату в жилье координатора С14 – пострадал его отец. Активист связывает атаку со своей общественной деятельностью.

В комментарии для сайта 24 канала Сергей Мазур пояснил, что не знает кто стоит за убийством Плекана, но подчеркнул, что у этого человека было много врагов.

Я знаю точно, что этот человек брал российские деньги. Он был связан с оккупационной администрацией Крыма и занимался рейдерством на полуострове,

– акцентировал Сергей Мазур.

Он также добавил, что двое исполнителей покушения, которые были арестованы, указали, что именно Игорь Плекан был организатором преступления.

"И зная об этом, полиция не арестовала его, а теперь Плекан убит и будет трудно установить полную картину преступления", – сказал Сергей Мазур.

На вопрос ожидает ли он, что его могут подозревать в убийстве Плекана, Мазур ответил, что он предполагает, что такую ​​версию следствие рассматривает.

Чем запомнилась С14

Организация начала действовать в 2009 году. Ее называли украинской праворадикальной силой. И еще до Революции достоинства С14 стала костью в горле для правоохранителей режима Януковича. Работники МВД совместно с титушками неоднократно совершали нападения на членов С14.

Во время Майдана образовала сотню самообороны имени Святослава Храброго. 11 декабря 2013 года члены сотни удерживали КГГА во время нападения "Беркута".

Лагерь цыган в огне / Фото Facebook Сергея Мазура

С14 прославились своим противодействием титушкам и задержанием нескольких "эскадронов смерти" – спецгрупп, куда входили представители УБОП и управления оперативной службы ("7-й отдел") МВД.

Во время событий 18-21 февраля 2014 года, когда началась стрельба из огнестрельного оружия, С14 отошли с Майдана и скрывались в посольстве Канады.

Двое из бывших членов С14 погибли на фронте – Орест Квач и Владислав Дюсов.

В 2018 году С14 задержали бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне "ЛНР", а затем скрывался в Свято-Покровском Голосеевском монастыре.

Они сносили забор на Институтской, где строится Музей Революции достоинства. Разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве.

Членов С14 Андрея Медведько и Дениса Полищука обвиняли в убийстве одиозного украинофоба Олеся Бузины. Долгое время они находились в СИЗО, но в итоге их отпустили. Дело затянулась.