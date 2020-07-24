У Києві жорстоко розправились над бізнесменом Ігорем Плеканом. Слідство поки не встановило замовників й виконавців вбивства. Плекан начебто був організатором замаху на одного з лідерів праворадикальної організації С14.

Сайт 24 каналу з’ясовував, чи причетні націоналісти до ліквідації людини, яку вони називали проросійським терористом.

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С14 немає

Розпочнемо з того, що такої організації як С14 вже немає. Ви не знайдете їх у Facebook, не зустрінете їх прапори на вуличних акціях. Справа у тому, що хлопці подорослішали й перейменувались у організацію з багатообіцяючою назвою – "Суспільство майбутнього". Це, до речі, вже не просто громадська організація, а політична партія.

Очевидно, що хулігани, які раніше ганяли ромів, хочуть змінити свій імідж, оскільки маючи політичні амбіції, вони розуміють, що необхідно розраховувати на підтримку виборців, більшість з яких не сприймають такий радикалізм.

Один із лідерів руху Сергій Мазур пояснив сайту 24 каналу причини ребрендингу так:

Наші сторінки в соцмережах (організації С14 – 24) заблокували назавжди. До того ж, у нас з’явились нові партнери, які готові були об’єднатися з нами, але вони хотіли щоб це було абсолютно нове ім’я,

– пояснив Сергій Мазур.

Презентація нової партії відбулась восени 2019 року. Лідером став Євген Карась, який раніше очолював С14.

У ряди новоствореної організації долучився колишній нардеп Юрій Бублик, який багато років був членом ВО "Свобода". До слова, Євген Карась також балотувався у Київраду від цієї політичної партії. У лавах "Суспільства майбутнього" є чимало вихідців з партії Олега Тягнибока.

Загалом ідеологія нової партії базується на принципах українського націоналізму, який іноді плутають з нацизмом. Зокрема й С14 неодноразово клеїли такий ярлик – за що й заблокували у Facebook. Але зі слів Сергія Мазура, нацистами (расистами) їх називають з посилу російських ЗМІ.

Сергій Мазур / Фото з його сторінки у Facebook

"Це все через кельтський хрест, який в деяких спільнотах вважають расистським. Ми повністю відмовились від цього знаку, але на нас все продовжували клеїти цей ярлик. Фактично нам не можна пред’явити, що хтось з наших членів був прихильником расизму, нацизму чи фашизму. Просто створили такий негативний образ", – пояснює колишній координатор С14.

Вбивство Ігоря Плекана

Про особу загиблого від куль кілерів Ігоря Плекана мало що відомо. Його називають бізнесменом, але жодних згадок про його бізнес у відкритому доступі немає. Сергій Мазур, запевняє, що бізнес Плекана зводився до кримінальної діяльності.

"Російське бабло, теракти, вбивства, незаконні наливайки і гральні автомати", – так охарактеризував діяльність Плекана Сергій Мазур на совій сторінці у Facebook.

Мазур звинувачує Плекана у організації замаху на нього у 2018 році. Тоді зловмисники кинули гранату у житло координатора С14 – постраждав його батько. Активіст пов’язує атаку з своєю громадською діяльністю.

У коментарі для сайту 24 каналу Сергій Мазур пояснив, що не знає хто стоїть за вбивством Плекана, але підкреслив, що у цієї людини було багато ворогів.

Я знаю точно, що ця людина брала російські гроші. Він був пов'язаний з окупаційною адміністрацією Криму й займався рейдерством на півострові,

– акцентував Сергій Мазур.

Він також додав, що двоє виконавців замаху, яких було заарештовано, вказали, що саме Ігор Плекан був організатором злочину.

"І знаючи про це поліція не заарештувала його, а тепер Плекана вбито й буде важко встановити повну картину того злочину", сказав Сергій Мазур.

На питання чи очікує він, що його можуть підозрювати у вбивстві Плекана, Мазур відповів, що він припускає, що таку версію слідство розглядає.

Чим запам’яталось С14

Організація почала діяти у 2009 році. Її називали українською праворадикальною силою. І ще до Революції гідності С14 стала кісткою у горлі для правоохоронців режиму Януковича. Працівники МВС разом з тітушками неодноразово вчиняли напади на членів С14.

Під час Майдану утворила сотню самооборони імені Святослава Хороброго. 11 грудня 2013 року члени сотні утримували КМДА під час нападу "Беркуту".

Табір ромів у вогні / Фото Facebook Сергія Мазура

С14 прославилися своєю протидією тітушкам та затриманням декількох "ескадронів смерті" — спецгруп комбінованих з представників УБОП та управління оперативної служби ("7-й відділ") МВС.

Під час подій 18-21 лютого 2014 року, коли розпочалася стрільба з вогнепальної зброї, С14 відійшли з Майдану й переховувалися в посольстві Канади.

Двоє з колишніх членів С14 загинули на фронті – Орест Квач та Владислав Дюсов.

У 2018 році С14 затримали бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці "ЛНР", а потім переховувався у Свято-Покровському Голосіївському монастирі.

Вони зносили паркан на Інститутській, де будується Музей Революції гідності. Розігнали табір ромів на Лисій горі в Києві.

Членів С14 Андрія Медведька та Дениса Поліщука звинувачували у вбивстві одіозного українофоба Олеся Бузини. Тривалий час вони перебували у СІЗО, але зрештою їх відпустили. Справа затягнулась.