Об этом сообщили в полиции Ровненской области. Там рассказали детали инцидента.

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На Ровненщине мужчина застрелил односельчанина и скрылся на авто

В воскресенье, 30 июня, около 20:30 на спецлинию 102 сообщил 45-летний житель поселка Заречное, что вблизи села Волчицы, возле местного озера 54-летний односельчанин выстрелил в 35-летнего жителя села Серники.

Предварительно известно, что между мужчинами длительное время были неприязненные отношения. Во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного совершил несколько выстрелов из автомата в сторону 35-летнего мужчины. Свидетели сообщили, что стрелок был в состоянии алкогольного опьянения. После содеянного он скрылся на автомобиле Renault Master белого цвета.

В полиции добавили, что очевидцы на собственном автомобиле привезли пострадавшего в больницу. Однако медработники лишь констатировали смерть 35-летнего жителя села Серники.

Известно, что следователи начали досудебное расследование по статье умышленное убийство.

Также в полиции добавили, что сейчас разыскивают злоумышленника, который у озера застрелил мужчину. Там отметили, что в области, в соответствии с приказом начальника Главного управления, введено специальную полицейскую операцию. Правоохранители отметили, что нападающий может иметь при себе оружие.



На Ровненщине мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся на авто / Фото Национальная полиция



На Ровненщине полицейские разыскивают злоумышленника, который возле озера застрелил мужчину / Фото Национальная полиция