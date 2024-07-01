Про це повідомили у поліції Рівненської області. Там розповіли деталі інциденту.

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На Рівненщині чоловік застрелив односельця та втік на авто

У неділю, 30 червня, близько 20:30 на спецлінію 102 повідомив 45-річний житель селища Зарічне, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односелець вистрелив у 35-річного мешканця села Серники.

Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка. Свідки повідомили, що стрілець був у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєного він втік на автомобілі Renault Master білого кольору.

У поліції додали, що очевидці на власному автомобілі привезли потерпілого до лікарні. Однак медпрацівники лише констатували смерть 35-річного мешканця села Серники.

Відомо, що слідчі розпочали досудове розслідування за статтею умисне вбивство.

Також у поліції додали, що зараз розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка. Там зауважили, що в області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці наголосили, що нападник може мати при собі зброю.



На Рівненщині чоловік із автомата застрелив односельця і втік на авто / Фото Національна поліція



На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка / Фото Національна поліція