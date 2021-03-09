Российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре. Спустя более 4 лет по резонансному делу вынесли приговоры. Пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение.

Еще 5 фигурантов дела были оправданы. 9 обвиняемым придется пробыть в тюрьме от 5 до 15 лет.

Ранее Убийство посла России в Турции Карлова: расследование завершено

Рассматривали дела и тех, кто находится в розыске

Также прокуратура настояла, чтобы рассмотрели дела 9 причастных к убийству, которые сейчас находятся в розыске.

Отметим, что Карлова убили в Турции на выставке. Непосредственного исполнителя убийства застрелили на месте. Им оказался офицер полиции Мевлют Алтыншташ, расстрелявший Карлова за действия России в Сирии. В МИД России не замедлили с реакцией и назвали преступление терактом. Карлову посмертно дали звание героя России.

Среди подозреваемых было много правоохранителей

В ходе расследования дела фигурировали действующие и бывшие турецкие правоохранители, медийщики и даже организатор выставки, где и произошло преступление. После убийства Москва взяла под усиленную охрану дипломатов в ряде стран мира.