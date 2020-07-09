Рамзан Кадыров впервые прокомментировал убийство Мамихана Умарова (блогера "Анзора из Вены"). Причастность к убийству своего едкого критика он отвергает, а над самой смертью неприкрыто злорадствует.

Умарова лідер Чечні назвав крикуном, який заробляв на псевдопатріотизмі. Свої думки з приводу вбивства Анзора Кадиров виклав у телеграм-каналі.

Щодо цього В Австрії вбили чеченського блогера Анзора, який критикував Кадирова і врятував Мосійчука

Що Кадиров думає про вбивство Умарова

Упередженість ЗМІ

Кадиров назвав ЗМІ упередженою інформаційною машиною, яка розкрутила версію про його причетність, не маючи офіційних заяв слідчих органів.

Продажні блогери

"І Анзор з Відня, і Мансур Старий, і інші блогери, які заробляють на ідеї псевдопатріотизму, стали і стануть жертвами спецслужб, які працюють проти Росії, і зокрема, мене", – написав Кадиров.

"Тероризм не пройшов"

За словами Кадирова, втікачі із Чечні і зрадники, знають, що кавказькі рубежі Росії охороняє "вірна команда". Зрештою, тероризм проти встановленого режиму, "не пройшов" і Росія не розвалилася.

Чеченці пам'ятають образи

Спецслужби знають, що лихослів'я, мат і брехня неприйнятні для будь-якого чеченця, написав Кадиров. Сам собі суперечучи, він зазначив, що чеченці пам'ятають образи та навіть через десятки років намагаються за них помститися. Однак у цьому випадку розплатилися із Умаровим спецслужби, а не чеченці.



Наостанок Кадиров закликав не суперечити, "інакше така ж доля чекає і вас, а звинувачувати будуть Кадирова і його команду".

Інакше така ж доля чекає і вас, а звинувачувати будуть Кадирова і його команду. Ну а що стосується убитих … За що боролися, на те й напоролися!

– зіронізував Кадиров.

Що відомо про вбивство чеченського блогера в Австрії