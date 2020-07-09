Убийство Умарова в Вене: Кадыров говорит, что это не его рук дело, а во всем виноваты спецслужбы
Рамзан Кадыров впервые прокомментировал убийство Мамихана Умарова (блогера "Анзора из Вены"). Причастность к убийству своего едкого критика он отвергает, а над самой смертью неприкрыто злорадствует.
Умарова лідер Чечні назвав крикуном, який заробляв на псевдопатріотизмі. Свої думки з приводу вбивства Анзора Кадиров виклав у телеграм-каналі.
Щодо цього В Австрії вбили чеченського блогера Анзора, який критикував Кадирова і врятував Мосійчука
Що Кадиров думає про вбивство Умарова
- Упередженість ЗМІ
- Продажні блогери
- "Тероризм не пройшов"
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- Чеченці пам'ятають образи
Наостанок Кадиров закликав не суперечити, "інакше така ж доля чекає і вас, а звинувачувати будуть Кадирова і його команду".
Інакше така ж доля чекає і вас, а звинувачувати будуть Кадирова і його команду. Ну а що стосується убитих … За що боролися, на те й напоролися!
– зіронізував Кадиров.
Що відомо про вбивство чеченського блогера в Австрії
- Увечері 4 липня в австрійських ЗМІ з'явилася інформація про загиблого чеченця, які звернувся до уряду Австрії в пошуках притулку.
- У російських ЗМІ тоді ж з'явилася інформація, що це Маміхан Умаров.
- Того ж вечора під варту взяли ймовірного стрільця – 47-річного чеченця та ще одного уродженця цієї країни.
- Сам Умаров у інтерв'ю ютуб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.
- Умаров розповідав, що був колись найманцем та співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії.
- Після втечі з Чечні Умаров почав різко критикувати Рамзана Кадирова. Він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби пов'язані з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі.
- За словами журналіста Андрія Цаплієнка та екснардепа Ігоря Мосійчука, Умаров був свідком у щонайменше двох резонансних українських справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто
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під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) і про теракт у Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, коли Мосійчук виходив із будівлі, де розташовано студію каналу, стався вибух, в результаті якого загинули кілька людей).