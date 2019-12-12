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      Убийство Шеремета: опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела

      196 Читати новину українською
      Павел Шеремет / 24 канал

      Украинские правоохранители на брифинге МВД по убийству журналиста Павла Шеремета представили аудиозаписи телефонных разговоров фигурантов дела.

      В частности, правоохранители зафиксировали разговор ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко.

      Важно: В убийстве Павла Шеремета подозревают 5 человек: имена

      Разговор Инны Грищенко "Пумы" с Иваном Вакуленко

      Гражданин В. "Пистолет": Ин, привет, смотри, только что мне принесли повестку на 21 октября в наш Главк, ну на Богомольца, для участия в допросе в качестве свидетеля по делу Шеремета.
      Грищенко И.П. "Пума": Ну я за тебя счастлива.
      "Пистолет": Ну чтобы не было...
      "Пума": Бери адвоката и иди.
      "Пистолет": Угу, добро. Добро. Тогда давай.

      Грищенко "Пума" рассказывает о допросе другим

      ► После этого разговора Грищенко по телефону делилась информацией с другими.

      "Сидишь, стоишь? Тогда ляжь, бл*дь. Они пытаются эту тему еще с этим убийством Шеремета связать. Нашего общего друга, долбо*ба который, вызывают на понедельник на 21 число сюда в управление, к нам, бл*дь, на Владимирскую в ментовское, на допрос по делу Паши Шеремета", – сказала "Пума" собеседнику гражданину Д. "Удаву".

      К теме: Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: заключение эксперта

      ► Далее правоохранители показали еще один разговор – Грищенко "Пумы" с гражданкой П. Последняя вот так отреагировала на рассказ о допросе Ивана.

      Гражданка П.: Малышка, он пока наша головная боль, и мы за ним должны, беречь его как зеницу ока, в частности, чтобы не дай бог не попал туда в загарбли для того, чтобы его не раскатали там, понимаешь...

      пума
      Инна Грищенко "Пума"

      ► Еще один разговор с гражданкой Б.:

      Гражданка Б. сказала "Пуме", что не может дозвониться до вероятно Ивана и он не забрал ее с работы.

      Гражданка Б: Ты не в курсе ничего?
      "Пума": Слушай меня внимательно. Передай ему слово в слово. Ему на понедельник назначили прийти в качестве свидетеля по Шеремету. Пусть он залезает в интернет, можешь ты, пока стоишь, ждешь.
      Гражданка Б.: Угу.
      "Пума": Узнаете, какого это было числа.
      Гражданка Б.: Угу.
      "Пума": Напрягаете свою память.
      Гражданка Б.: Угу.
      "Пума": И максимально, где он был в это время. Пусть с собой берет кроме адвоката свидетелей, которые подтвердят, что его на данный момент не было в Киеве или он был в другом месте. Как минимум надо два человека.

      ► В другом разговоре "Пума" заявила, что ей "стремно", что Вакуленко, которого вызвали на допрос, внезапно исчез. "Вот это ты меня убила", – ответил собеседник. "Сейчас ищем Ваню", – сказала она.

      Разговор Грищенко "Пумы" после смерти Ивана Вакуленко

      После того, как стало известно, что найден труп Ивана Вакуленко, "Пума" говорила по телефону с Грищенко В. "Бучей".

      Грищенки справа Шеремета
      Супруги Грищенко / Фото из открытых источников

      О Грищенко: Убийство Шеремета: задержали супругов-бойцов АТО, которые могут быть причастны к делу

      "Пума": У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо... У меня почему-то появилась уверенность с момента Ваниного исчезновения, что все будет не просто хорошо, а ах***но.
      Грищенко В.И. "Буча": Он сам или помогли?
      "Пума": "Первое.
      "Буча": Помогли?
      "Пума": Первое. Нет, первое.
      "Бучко": Сам?
      "Пума": Угу.
      "Буча" Почему?
      "Пума": Он не вывез еще и Шеремета.
      "Буча": Это п****ц.
      "Пума": Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно.
      "Буча": О Шеремете когда он узнал?
      "Пума": Вчера, вчера, вчера он мне звонил.

      Далее Инна просит Владу Грищенко "Бучу" успокоиться.

      "Пума": Хочешь, я сейчас буду прагматичной. Тебе это в плюс. Теперь вертеть будем как хотим.

      Сообщение Инны Грищенко "Пумы" об Иване Вакуленко "Пистолете":

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Известный журналист Павел Шеремет погиб от взрыва авто 20 июля 2016 года в Киеве. Этот автомобиль, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.

      вбивство шеремета
      Авто, в котором был Павел Шеремет

      Смотрите видеотрансляцию с брифинга МВД по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Убийство Павла Шеремета Новости Украины Павел Шеремет Министерство внутренних дел Убийство
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