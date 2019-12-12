Убийство Шеремета: опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела

Украинские правоохранители на брифинге МВД по убийству журналиста Павла Шеремета представили аудиозаписи телефонных разговоров фигурантов дела.

В частности, правоохранители зафиксировали разговор ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко.

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Разговор Инны Грищенко "Пумы" с Иваном Вакуленко

Гражданин В. "Пистолет": Ин, привет, смотри, только что мне принесли повестку на 21 октября в наш Главк, ну на Богомольца, для участия в допросе в качестве свидетеля по делу Шеремета.

Грищенко И.П. "Пума": Ну я за тебя счастлива.

"Пистолет": Ну чтобы не было...

"Пума": Бери адвоката и иди.

"Пистолет": Угу, добро. Добро. Тогда давай.

Грищенко "Пума" рассказывает о допросе другим

► После этого разговора Грищенко по телефону делилась информацией с другими.

"Сидишь, стоишь? Тогда ляжь, бл*дь. Они пытаются эту тему еще с этим убийством Шеремета связать. Нашего общего друга, долбо*ба который, вызывают на понедельник на 21 число сюда в управление, к нам, бл*дь, на Владимирскую в ментовское, на допрос по делу Паши Шеремета", – сказала "Пума" собеседнику гражданину Д. "Удаву".

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► Далее правоохранители показали еще один разговор – Грищенко "Пумы" с гражданкой П. Последняя вот так отреагировала на рассказ о допросе Ивана.

Гражданка П.: Малышка, он пока наша головная боль, и мы за ним должны, беречь его как зеницу ока, в частности, чтобы не дай бог не попал туда в загарбли для того, чтобы его не раскатали там, понимаешь...



Инна Грищенко "Пума"

► Еще один разговор с гражданкой Б.:

Гражданка Б. сказала "Пуме", что не может дозвониться до вероятно Ивана и он не забрал ее с работы.

Гражданка Б: Ты не в курсе ничего?

"Пума": Слушай меня внимательно. Передай ему слово в слово. Ему на понедельник назначили прийти в качестве свидетеля по Шеремету. Пусть он залезает в интернет, можешь ты, пока стоишь, ждешь.

Гражданка Б.: Угу.

"Пума": Узнаете, какого это было числа.

Гражданка Б.: Угу.

"Пума": Напрягаете свою память.

Гражданка Б.: Угу.

"Пума": И максимально, где он был в это время. Пусть с собой берет кроме адвоката свидетелей, которые подтвердят, что его на данный момент не было в Киеве или он был в другом месте. Как минимум надо два человека.

► В другом разговоре "Пума" заявила, что ей "стремно", что Вакуленко, которого вызвали на допрос, внезапно исчез. "Вот это ты меня убила", – ответил собеседник. "Сейчас ищем Ваню", – сказала она.

Разговор Грищенко "Пумы" после смерти Ивана Вакуленко

После того, как стало известно, что найден труп Ивана Вакуленко, "Пума" говорила по телефону с Грищенко В. "Бучей".



Супруги Грищенко / Фото из открытых источников

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"Пума": У меня ощущение, что все очень к лучшему. Все складывается так, как нам надо... У меня почему-то появилась уверенность с момента Ваниного исчезновения, что все будет не просто хорошо, а ах***но.

Грищенко В.И. "Буча": Он сам или помогли?

"Пума": "Первое.

"Буча": Помогли?

"Пума": Первое. Нет, первое.

"Бучко": Сам?

"Пума": Угу.

"Буча" Почему?

"Пума": Он не вывез еще и Шеремета.

"Буча": Это п****ц.

"Пума": Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно.

"Буча": О Шеремете когда он узнал?

"Пума": Вчера, вчера, вчера он мне звонил.

Далее Инна просит Владу Грищенко "Бучу" успокоиться.

"Пума": Хочешь, я сейчас буду прагматичной. Тебе это в плюс. Теперь вертеть будем как хотим.

Сообщение Инны Грищенко "Пумы" об Иване Вакуленко "Пистолете":

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Известный журналист Павел Шеремет погиб от взрыва авто 20 июля 2016 года в Киеве. Этот автомобиль, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.





Авто, в котором был Павел Шеремет

Смотрите видеотрансляцию с брифинга МВД по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета: