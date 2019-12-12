Вбивство Шеремета: опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи

Українські правоохоронці на брифінгу МВС щодо вбивство журналіста Павла Шеремета показали аудіозаписи телефонних розмов фігурантів справи.

Зокрема, правоохоронці зафіксували розмову ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума" про виклик на допит учасника бойових дій на Донбасі Івана Вакуленка.

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Розмова Інни Грищенко "Пуми" з Іваном Вакуленком

Громадянин В. "Пістолет": Ін прівєт, дивися, тільки що мені принесли повістку на 21 жовтня в наш Главк, ну на Богомольця, для участі у допиті, в якості свілдка по справі Шеремета".

Грищенко І.П. "Пума": Ну я за тебя щаслива.

"Пістолет": Ну щоб не було...

"Пума": Бери адвоката і іди.

"Пістолет": Угу добро. Добро. Тоді давай.

Грищенко "Пума" розповідає про допит іншим

► Після цієї розмови Грищенко телефоном ділилася інформацією з іншими.

"Сидиш, стоїш? Тоді ляжь бл*дь. Вони намагаються цю тему ще з цим вбивством Шеремета зв'язати. Нашого спільного друга, долбо**ба який, викликають на понеділок на 21 число сюди в управління, до нас бл*дь на Володимирську в ментовське, на допит у справі Паші Шеремета", – сказала "Пума" співрозмовнику громадянину Д."Удаву".

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► Далі правоохоронці показалим ще одну розмову – Грищенко "Пуми" з громадянкою П. Остання ось так відреагувала на розповідь щодо допиту Івана.

Громадянка П.: Малишка, він поки що наш головний біль, і ми за ним повинні, берегти його як зіницю ока, зокрема, щоб не дай боже не потрапив туди в загарблі для того, щоб його не розкатали там, розумієш...



Інна Грищенко "Пума"

► Ще одна розмова з громадянкою Б.:

Громадянка Б. сказала "Пумі", що не може додзвонитися до ймовірно Івана і що він не забрав її з роботи.

Громадянка Б: Ти не в курсі нічого?

"Пума": Слухай мене уважно. Передай йому слово у слово. Йому на понеділок назначили прийти у якості свідка щодо Шеремета. Нехай він залазить в інтернет, можеш ти, поки стоїш чекаєш.

Громадянка Б.: Угу.

"Пума": Вияснюєте, якого це було числа.

Громадянка Б. Угу.

"Пума": Напружує свою пам'ять.

Громадянка Б.: Угу.

"Пума": І максимально, де він був у цей час. Нехай з собою бере окрім адвоката, свідків, які підтвердять, що його на даний момент не було в Києві чи він був у іншому місці. Як мінімум треба дві людини.

► В іншій розмові "Пума" заявила, що їй "стрьомно", що Вакуленко, якого викликали на допит, раптово зник. "Ось це ти мене вбила", – відповів співрозмовник. "Зараз шукаємо Ваню", – сказала вона.

Розмова Грищенко "Пуми" після смерті Івана Вакуленка

Після того, як стало відомо, що знайдений труп Івана Вакуленка, "Пума" говорила по телефону чоловіком Грищенком В. "Бучею".



Подружжя Грищенків / Фото з відкритих джерел

Що відомо про подружжя Грищенків Станом на 7 листопад було відомо, що подружжя Грищенків підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Відповідну справу було відкрито в липні 2018 року. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Останнього наразі теж судять за напад, грабіж і підрив будинку.



Усі троє фігурантів справи нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва. Третій фігурант справи Грищенків, якого слідство називає їхнім спільником, Вакуленко помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За словами Інни Грищенко, за кілька днів до смерті Вакуленка викликали на допит саме у справі Шеремета.



Розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета. Водночас у Нацполіції назвали переведення справи до Києва "нормальною практикою".

"Пума": У мене відчуття, що все дуже на краще. Все складається так, як нам треба... У мене чомусь з'явилася впевненість з моменту Ваніного зникнення, що все буде не просто добре, а ах***но.

Грищенко В.І. "Буча": Він сам або допомогли?

"Пума": "Перше.

"Буча": Допомогли?

"Пума": Перше. Ні, перше.

"Бучка": Сам?

"Пума": Угу.

"Буча": Чому?

"Пума": Він не вивіз ще і Шеремета.

"Буча": Це п***ць.

"Пума": Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет – це була остаточне.

"Буча": За Шеремета коли він дізнався?

"Пума": Вчора, вчора, вчора він мені дзвонив.

Далі Інна просить Влада Грищенка "Бучу" заспокоїтися.

"Пума": Хочеш я зараз буду прагматичною. Тобі це на плюс. Тепер вертіти будемо як хочемо.

Допис Інни Грищенко "Пуми" про Івана Вакуленка "Пістолета":

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув відомий журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху авто 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.





Авто, в якому був Павло Шеремет

Дивіться відеотрансляцію з брифінгу МВС щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: