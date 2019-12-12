Вбивство Шеремета: опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи
Українські правоохоронці на брифінгу МВС щодо вбивство журналіста Павла Шеремета показали аудіозаписи телефонних розмов фігурантів справи.
Зокрема, правоохоронці зафіксували розмову ветерана АТО Інни Грищенко з позивним "Пума" про виклик на допит учасника бойових дій на Донбасі Івана Вакуленка.
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Розмова Інни Грищенко "Пуми" з Іваном Вакуленком
Громадянин В. "Пістолет": Ін прівєт, дивися, тільки що мені принесли повістку на 21 жовтня в наш Главк, ну на Богомольця, для участі у допиті, в якості свілдка по справі Шеремета".
Грищенко І.П. "Пума": Ну я за тебя щаслива.
"Пістолет": Ну щоб не було...
"Пума": Бери адвоката і іди.
"Пістолет": Угу добро. Добро. Тоді давай.
Грищенко "Пума" розповідає про допит іншим
► Після цієї розмови Грищенко телефоном ділилася інформацією з іншими.
"Сидиш, стоїш? Тоді ляжь бл*дь. Вони намагаються цю тему ще з цим вбивством Шеремета зв'язати. Нашого спільного друга, долбо**ба який, викликають на понеділок на 21 число сюди в управління, до нас бл*дь на Володимирську в ментовське, на допит у справі Паші Шеремета", – сказала "Пума" співрозмовнику громадянину Д."Удаву".
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► Далі правоохоронці показалим ще одну розмову – Грищенко "Пуми" з громадянкою П. Остання ось так відреагувала на розповідь щодо допиту Івана.
Громадянка П.: Малишка, він поки що наш головний біль, і ми за ним повинні, берегти його як зіницю ока, зокрема, щоб не дай боже не потрапив туди в загарблі для того, щоб його не розкатали там, розумієш...
Інна Грищенко "Пума"
► Ще одна розмова з громадянкою Б.:
Громадянка Б. сказала "Пумі", що не може додзвонитися до ймовірно Івана і що він не забрав її з роботи.
Громадянка Б: Ти не в курсі нічого?
"Пума": Слухай мене уважно. Передай йому слово у слово. Йому на понеділок назначили прийти у якості свідка щодо Шеремета. Нехай він залазить в інтернет, можеш ти, поки стоїш чекаєш.
Громадянка Б.: Угу.
"Пума": Вияснюєте, якого це було числа.
Громадянка Б. Угу.
"Пума": Напружує свою пам'ять.
Громадянка Б.: Угу.
"Пума": І максимально, де він був у цей час. Нехай з собою бере окрім адвоката, свідків, які підтвердять, що його на даний момент не було в Києві чи він був у іншому місці. Як мінімум треба дві людини.
Розмова Грищенко "Пуми" після смерті Івана Вакуленка
Після того, як стало відомо, що знайдений труп Івана Вакуленка, "Пума" говорила по телефону чоловіком Грищенком В. "Бучею".
Подружжя Грищенків / Фото з відкритих джерел
Що відомо про подружжя Грищенків Станом на 7 листопад було відомо, що подружжя Грищенків підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Відповідну справу було відкрито в липні 2018 року. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Останнього наразі теж судять за напад, грабіж і підрив будинку.
Усі троє фігурантів справи нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва. Третій фігурант справи Грищенків, якого слідство називає їхнім спільником, Вакуленко помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За словами Інни Грищенко, за кілька днів до смерті Вакуленка викликали на допит саме у справі Шеремета.
Розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета. Водночас у Нацполіції назвали переведення справи до Києва "нормальною практикою".
"Пума": У мене відчуття, що все дуже на краще. Все складається так, як нам треба... У мене чомусь з'явилася впевненість з моменту Ваніного зникнення, що все буде не просто добре, а ах***но.
Грищенко В.І. "Буча": Він сам або допомогли?
"Пума": "Перше.
"Буча": Допомогли?
"Пума": Перше. Ні, перше.
"Бучка": Сам?
"Пума": Угу.
"Буча": Чому?
"Пума": Він не вивіз ще і Шеремета.
"Буча": Це п***ць.
"Пума": Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет – це була остаточне.
"Буча": За Шеремета коли він дізнався?
"Пума": Вчора, вчора, вчора він мені дзвонив.
Далі Інна просить Влада Грищенка "Бучу" заспокоїтися.
"Пума": Хочеш я зараз буду прагматичною. Тобі це на плюс. Тепер вертіти будемо як хочемо.
Допис Інни Грищенко "Пуми" про Івана Вакуленка "Пістолета":
Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув відомий журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху авто 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.
Авто, в якому був Павло Шеремет
Дивіться відеотрансляцію з брифінгу МВС щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: