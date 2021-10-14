К правоохранителям обратились родные девушки. Они пожаловались, что Кумара преследует их и угрожает из-за наследства.

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Полицейские начали расследование смерти Утры. Детали преступления правоохранители изложили в примерно тысяче протоколов.

Следствие установило, что Кумара дважды пытался убить жену. В первый раз подстроил все так, чтобы Утру укусила цепная гадюка.

Девушка выжила. Она как раз отходила дома от укуса, когда горе-муж принес новую змею – на этот раз кобру. Ее Кумара выпустил на кровать, где спала жена.

Для Кумара требовали смертную казнь

По словам прокуроров, это дело является "самым редким из всех редких". Для Кумара они требовали смертную казнь. В то же время суд приговорил мужчину на два пожизненных срока заключения. Кроме того, преступник должен оплатить 6,6 тысячи штрафа.

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