Для Украины важно снижать боевой потенциал врага, в том числе и такими ударами. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что есть несколько способов, как это делать.
К теме Ждем фото, – Игнат об ударе по Бельбеку и его последствиях для врага
Украина имеет стратегические достижения в акватории Черного моря
Ослабить потенциал России можно, уничтожая конкретные огневые единицы. Но также можно разрушать целые системы разведки и управления. Такие действия будут иметь влияние даже на те средства, которые еще остаются в оккупантов.
Такая практика очень эффективна и украинское командование о ней знает. Десятилетний опыт войны также подсказывает правильные ходы. Стоит вспомнить удары по системе разведки, Черноморскому флоту, которые привели к последствиям стратегического уровня – Россия была вынуждена перевести свои суда в Новороссийск и в другие порты. Это позволило Украине организовать зерновую деятельность и в целом ослабить действия врага вокруг Крымского полуострова.
Это достижение стратегического уровня, которое мы получили в 2023 году в море. Также помним об ударах по командному пункту в Юхариной балке. Это пункт управления всей системой крымской ПВО. Он глубоко в скале, но несмотря на это мы четко знали координаты и очень эффективно нанесли удары. Были большие потери как по сооружению, системе обеспечения, так и по личному составу, который надо долго готовить,
– рассказал генерал-лейтенант в отставке.
Удалось нарушить системы управления россиян
Такие удары нарушают систему управления на всем полуострове, возникают серьезные проблемы с авиацией, ПВО. Поэтому оккупанты были вынуждены перевести свои пункты с аэродрома Бельбек на другие. Но технически им уже не удастся достичь того уровня управления и разведки, который они имели раньше, поэтому с оперативной точки зрения их потенциал значительно снизился.
По поводу аэродрома Бельбек, то, очевидно, что важен конечный результат действия всего авиационного комплекса. То есть это не только самолет с пилотом в воздухе, но и та часть, которая расположена на земле и обеспечивает их действия,
– отметил Игорь Романенко.
Сегодня Украина находится в активной стратегической обороне. Собственно учитывая ситуацию в Крыму, мы и видим эту активность. В Бельбеке уничтожают системы противовоздушной обороны и управления, тем самым, нарушая действия врага. Далее, учитывая ослабление ПВО, можно наносить удары по летательным аппаратам, которые там расположены.
Взрывы в Бельбеке: что произошло
- Россияне начали жаловаться на взрывы днем 31 января. Громко было на территории всего полуострова. Оккупанты заявили, что ПВО работала в Саках, Раздольном, Севастополе и Феодосии. А в телеграм-каналах люди начали писать о взрывах в районе аэродрома Бельбек. Там было видно облако дыма, а на место приехали пожарные машины.
- Впоследствии стало известно, что ВСУ могли поразить военный объект на аэродроме. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заинтриговал своим сообщением, в котором отметил, что украинские авиаторы обязательно вернутся на родной аэродром. Он поблагодарил всех, кто очищает Крым от российских захватчиков. Также Олещук поделился кадрами, на которых хорошо видно столбы дыма.
- В минобороны оккупантов рассказали, что на Крым якобы летело 20 ракет, а также добавили, что их якобы уничтожила система ПВО. Во время воздушной тревоги россияне останавливали движение по Керченскому мосту.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что на аэродроме в Бельбеке сосредоточено очень много авиационной техники врага. Несмотря на то, что противник имеет различные системы ПВО, он не успевает отражать все ракеты. Братчук выразил надежду, что такие удары будут повторяться чаще.