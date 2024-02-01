Для Украины важно снижать боевой потенциал врага, в том числе и такими ударами. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что есть несколько способов, как это делать.

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Украина имеет стратегические достижения в акватории Черного моря

Ослабить потенциал России можно, уничтожая конкретные огневые единицы. Но также можно разрушать целые системы разведки и управления. Такие действия будут иметь влияние даже на те средства, которые еще остаются в оккупантов.

Такая практика очень эффективна и украинское командование о ней знает. Десятилетний опыт войны также подсказывает правильные ходы. Стоит вспомнить удары по системе разведки, Черноморскому флоту, которые привели к последствиям стратегического уровня – Россия была вынуждена перевести свои суда в Новороссийск и в другие порты. Это позволило Украине организовать зерновую деятельность и в целом ослабить действия врага вокруг Крымского полуострова.

Это достижение стратегического уровня, которое мы получили в 2023 году в море. Также помним об ударах по командному пункту в Юхариной балке. Это пункт управления всей системой крымской ПВО. Он глубоко в скале, но несмотря на это мы четко знали координаты и очень эффективно нанесли удары. Были большие потери как по сооружению, системе обеспечения, так и по личному составу, который надо долго готовить,

– рассказал генерал-лейтенант в отставке.

Удалось нарушить системы управления россиян

Такие удары нарушают систему управления на всем полуострове, возникают серьезные проблемы с авиацией, ПВО. Поэтому оккупанты были вынуждены перевести свои пункты с аэродрома Бельбек на другие. Но технически им уже не удастся достичь того уровня управления и разведки, который они имели раньше, поэтому с оперативной точки зрения их потенциал значительно снизился.

По поводу аэродрома Бельбек, то, очевидно, что важен конечный результат действия всего авиационного комплекса. То есть это не только самолет с пилотом в воздухе, но и та часть, которая расположена на земле и обеспечивает их действия,

– отметил Игорь Романенко.

Сегодня Украина находится в активной стратегической обороне. Собственно учитывая ситуацию в Крыму, мы и видим эту активность. В Бельбеке уничтожают системы противовоздушной обороны и управления, тем самым, нарушая действия врага. Далее, учитывая ослабление ПВО, можно наносить удары по летательным аппаратам, которые там расположены.

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