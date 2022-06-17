Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, недавно поступила информация о том, что во временно оккупированном Бердянске российские изверги изнасиловали 29-летнюю женщину.

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Угрожал физической расправой

Журналист отметил, что это произошло еще 6 июня 2022, однако только сейчас женщина заявила о преступлении российских недовоенных. Он подчеркнул, что полиция будет расследовать это преступление.

По информации Штаба обороны Запорожского края , взбешенный российский изверг заставил вступить в половую связь местную женщину 1993 года рождения без ее согласия. В то же время насильник угрожал применением физического насилия в случае отказа.

В Украине за изнасилование будут судить первого оккупанта

Генпрокурор Ирина Венедиктова направила в суд первое дело об изнасиловании во время полномасштабного нападения России на Украину. Речь идет об уголовном производстве против российского военного изверга Михаила Романова.

Отмечается, что этот недовоенный совершал бесчеловечные зверства в Киевской области. В частности, в марте 2022 года он ворвался в частный дом одного из сел во время оккупации Броварского.

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Тогда изверг застрелил хозяина дома, а его жену несколько раз изнасиловал в состоянии алкогольного опьянения. В то же время оккупант угрожал женщине оружием и расправой над ребенком.

По информации, этот невоенный из 239 полка 90 гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии вооруженных сил России. Сейчас он находится за пределами подконтрольных Украине территорий, однако генпрокурор заверила, что ему не удастся избежать справедливого суда и ответственности.

Ситуация в Запорожье: последнее

В населенном пункте Васильевка в Запорожье сегодня, 17 июня, местные услышали мощный взрыв. Отмечается, что он раздался в районе дамбы через реку Карачокрак.

Во временно оккупированном россиянами городе Пологи в Запорожской области, вчера, 16 июня, вспыхнул большой пожар на химическом заводе. Как сообщили спасательные службы, угроз для местных жителей нет.

Российские изверги продолжают придумывать новые гениальные идеи, как обворовать украинцев. Так, во временно оккупированном поселке городского типа Черниговка захватчики запретили людям заготавливать дрова и даже собирать сухие ветки. Вместо этого предлагают покупать их у себя.

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