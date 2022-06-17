Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, недавно поступила информация о том, что во временно оккупированном Бердянске российские изверги изнасиловали 29-летнюю женщину.
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Угрожал физической расправой
Журналист отметил, что это произошло еще 6 июня 2022, однако только сейчас женщина заявила о преступлении российских недовоенных. Он подчеркнул, что полиция будет расследовать это преступление.
По информации Штаба обороны Запорожского края , взбешенный российский изверг заставил вступить в половую связь местную женщину 1993 года рождения без ее согласия. В то же время насильник угрожал применением физического насилия в случае отказа.
В Украине за изнасилование будут судить первого оккупанта
Генпрокурор Ирина Венедиктова направила в суд первое дело об изнасиловании во время полномасштабного нападения России на Украину. Речь идет об уголовном производстве против российского военного изверга Михаила Романова.
Отмечается, что этот недовоенный совершал бесчеловечные зверства в Киевской области. В частности, в марте 2022 года он ворвался в частный дом одного из сел во время оккупации Броварского.
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Тогда изверг застрелил хозяина дома, а его жену несколько раз изнасиловал в состоянии алкогольного опьянения. В то же время оккупант угрожал женщине оружием и расправой над ребенком.
По информации, этот невоенный из 239 полка 90 гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии вооруженных сил России. Сейчас он находится за пределами подконтрольных Украине территорий, однако генпрокурор заверила, что ему не удастся избежать справедливого суда и ответственности.
Ситуация в Запорожье: последнее
- В населенном пункте Васильевка в Запорожье сегодня, 17 июня, местные услышали мощный взрыв. Отмечается, что он раздался в районе дамбы через реку Карачокрак.
- Во временно оккупированном россиянами городе Пологи в Запорожской области, вчера, 16 июня, вспыхнул большой пожар на химическом заводе. Как сообщили спасательные службы, угроз для местных жителей нет.
- Российские изверги продолжают придумывать новые гениальные идеи, как обворовать украинцев. Так, во временно оккупированном поселке городского типа Черниговка захватчики запретили людям заготавливать дрова и даже собирать сухие ветки. Вместо этого предлагают покупать их у себя.
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