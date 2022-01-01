Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующее решение украинского парламента еще в конце июля 2021 года.

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Что соглашение предусматривает для Украины

Присоединившись к "группе Помпиду", Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в наркополитике.

Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в частности доступ к:

специализированным сетям правоохранительных органов;

платформам профессионального сотрудничества для обмена оперативной и политической информацией, экспериментам с гибкими ответами на борьбу с зависимостями 21 века;

практикам в сфере научно обоснованной профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

В августе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, в котором проинформировал ее о решение Украины присоединиться к группе.

Что известно о "группе Помпиду"

27 марта 1980 года представители Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Швеции, Турции и Соединенного Королевства решили создать группу по сотрудничеству в борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Ее целью является осуществление всестороннего изучения проблем злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Решение о присоединении к Группе принято после 10 лет плодотворного сотрудничества между Украиной и "группой Помпиду". Украина присоединилась к Совету Европы еще в 1995 году и взяла на себя много обязательств относительно верховенства права, демократии и прав человека.