Президент України Володимир Зеленський підписав відповідне рішення українського парламенту ще наприкінці липня 2021 року.

Важливо У Києві затримали угруповання з величезною партією наркотиків

Що угода передбачає для України

Приєднавшись до "групи Помпіду", Україна отримає вигоду від оновленої політичної та правової бази, яка буде підтримувати роботу групи в якості ключового міжнародного орієнтиру для дотримання прав людини в наркополітиці.

Серед іншого, Україна отримає практичну міжнародну підтримку в боротьбі з незаконним обігом наркотиків, зокрема доступу до:

спеціалізованих мереж правоохоронних органів;

платформ професійного співробітництва для обміну оперативною і політичною інформацією, експериментів із гнучкими відповідями на боротьбу із залежностями 21 століття;

практики у сфері науково обґрунтованої профілактики і лікування розладів, пов'язаних зі вживанням психоактивних речовин.

У серпні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав листа генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, в якому поінформував її про рішення України приєднатися до групи.

Що відомо про "групу Помпіду"

27 березня 1980 року представники Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Швеції, Туреччини та Сполученого Королівства вирішили створити групу зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Її метою є здійснення всебічного вивчення проблем зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Рішення про приєднання до Групи ухвалено після 10 років плідної співпраці між Україною та "групою Помпіду". Україна приєдналася до Ради Європи ще у 1995 році і взяла на себе багато зобов'язань щодо верховенства права, демократії та прав людини.