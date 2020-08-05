Украина – европейский лидер по объемам отходов. Но если проблема бытового мусора уже давно на слуху и хоть понемногу решается, то с промышленными отходами – настоящая беда.

В частности, огромную опасность для людей и окружающей среды несут так называемые "хвостохранилища" – экологи называют их "бомбами замедленного действия". 24 канал разбирался, какую угрозу несут эти объекты и что надо делать, чтобы не произошла катастрофа.

Экотема Фотодоказательство: изменение климата – это не шутки

Хвостохранилище – природное или искусственно созданное сооружение для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных или других отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы называются "хвостами").

Почему хвостохранилища опасны? Это, как правило, старые сооружения, построенные без учета всех необходимых правил, за ними часто неподобающе присматривали. Поэтому даже небольшая поломка или ошибка в использовании любой системы хвостохранилища могут привести к техногенной аварии. Спровоцировать ее могут и внешние факторы – например, природные катаклизмы (наводнение, ливень и т. п.)

Последствия таких аварий – часто катастрофические.

От Бразилии до Украины

Прорыв дамбы в Бразилии: на месте предприятия образовалось озеро из отходов / Фото из открытых источников

Совсем недавно, 25 января 2019 года, в Бразилии на плотине в Брумадинью было повреждено хвостохранилище железодобывающей шахты Vale. Огромный поток отходов ворвался на административную территорию, где как раз обедали сотни работников. 259 человек погибли и 11 пропали без вести. Материальные убытки и компенсации фантастические – компания выплачивает их до сих пор. В итоге общая сумма составит около 24 миллиардов долларов США.

Другая известная авария выпала на долю венгерского города Айка. 4 октября 2010 года на местном глиноземном заводе Ajkai Timfoldgyar Zrt из-за разрушения бетонных стен хвостохранилища разлился 1,1 миллион кубометров жидкого красного шлама. 9 погибших, почти две сотни получили отравления и ожоги. Токсичные отходы попали в Дунай и "накрыли" семь населенных пунктов. Общая площадь поражения ядом достигла 40 квадратных километров, щелочность подземных вод в загрязненной зоне в 12 раз превышала допустимую норму, химикаты затопили 400 частных домов, пришлось эвакуировать 7 тысяч человек. В трех регионах Венгрии был введен режим чрезвычайного положения…

К теме В аннексированном Крыму стремительно мелеет Чернореченское водохранилище: фото

К сожалению, такое бедствие случалось и во многих других странах. Украина – не исключение. 14 сентября 1983 года в городе Стебник на Львовщине на горно-химическом предприятии "Полиминерал" после сильного дождя прорвалась дамба хвостохранилища. Мощный селевой поток суммарной массой более 5 миллионов тонн загрязнил окружающие поля, сады и леса. Высококонцентрированная Рапа и твердые отходы попали в реку Солоницу, далее – Тысменицу, Днестр и достигли Черного моря…

Хранилище шлама на Николаевском глиноземном заводе / Фото mukola.net

Происходили подобные аварии в Украине и позже. В 2001-м на Николаевском глиноземном заводе из-за повреждения хвостостилища часть отходов токсичной пыли распространилась на десятки квадратных километров. А в 2008-м из-за аварии на калийном заводе в Калуше отходы попали в Днестр…

6 миллиардов проблемных тонн

Какие выводы сделала Украина из аварий на хвостостовищах? Какова сейчас ситуация на таких опасных объектах? Эти вопросы 24 канал адресовал эксперту по экологической безопасности, экологическому аудитору Ирине Николаевой.

Ситуация плохая, и почти ничего не меняется, – ответила эколог. – По состоянию на 2019 год, в Украине насчитывается 465 хвостохранилищ, вмещающих свыше 6 миллиардов тонн отходов различных отраслей промышленности. Большинство объектов – старые сооружения еще со времен СССР. Много заброшенных и в очень проблемном состоянии.

Николаева рассказывает, что недавно завершился проект по исследованию состояния хвостохранилищ в бассейне реки Днестр (ранее аналогичный проект состоялся на Донбассе, на очереди – дунайский регион). Именно бассейн Днестра сейчас под пристальным вниманием из-за ситуации с наводнениями, которые могут спровоцировать аварии на сооружениях. Поэтому группа экологов провела их детальную инвентаризацию. Собранная информация – очень неутешительная.

Обратите внимание! Для кого загрязненный воздух опасен и как уменьшить риски

В бассейне Днестра было идентифицировано 32 хвостохранилища со 162 миллионами тонн отходов. Эти сооружения находятся на балансе 12-ти предприятий. Три из них – с наибольшим объемом отходов-требуют неотложных противоаварийных мер. Это:

ГП "Сера" – 85 миллионов тонн

ООО "ОрианаЕко" – 26

Горно-химическое предприятие "Полиминерал" – 12,74

Обратите внимание: о "Полиминерал" мы уже упоминали выше – именно на этом предприятии произошла страшная авария 1983 года. Но самая критическая ситуация на ГП "Сера" (город Новый Раздел, Львовская область). Это предприятие де-факто является банкротом и не работает. При этом сразу три тамошних хвостохранилища – в предаварийном состоянии. Одно из них находится всего в 380 метрах от Днестра…

Венгерское село после аварии на заводов Айци / Фото из открытых источников

Что делать с "бомбами"?

Исследования хвостохранилищ в бассейне Днестра весьма показательное: оно показало – эти объекты очень опасны, и очевидно, аналогичная ситуация по всей Украине. То есть в любой момент где-то может рвануть такая "бомба замедленного действия", что может обернуться экологической катастрофой. Но в то же время работы по утилизации отходов и ликвидации хвостохранилищ практически нигде не ведутся. И дело здесь не только в банальной нехватке средств…

На сегодня законодательство Украины не позволяет в полной мере решать вопросы хвостохранилищ, – говорит Николаева. – Скажем, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении рамочный законопроект об управлении отходами. Это очень важный документ. Но нужны также законы о промышленных отходах, регуляции накопителей и другие... Пока не будет урегулирована законодательная база – проблему будет трудно решить.

Согласен с коллегой и экологический эксперт и юрист Назар Бекетов. Он акцентировал внимание на том, что Украина обязалась усовершенствовать законодательство по утилизации промышленных отходов, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В частности, наша страна должна соблюдать требования Директивы об управлении отходами добывающей промышленности.

Эта директива четко прописывает, как страны должны управлять отходами, чтобы предупредить или хотя бы минимизировать их вред для человека и окружающей среды, – пояснил Бекетов.

Эксперт также указал, какие именно меры, в первую очередь, должна ввести Украина, чтобы адаптировать свое законодательство к требованиям ЕС.

Дорожная карта Украины по управлению отходами

Разработка законопроекта об управлении отходами добывающей промышленности

- Планы управления отходами

- Инвестиционные фонды предприятий

- Экологическое страхование