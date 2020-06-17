Украинские военные поймали боевика Сергея Пастухова, который причастен к убийству контрразведчика СБУ – полковника Александра Хараберюша. Ранее его уже задерживали, однако освободили в рамках обмена.

Украинские военные задержали боевика

На днях в зоне ООС задержали двух жителей Марьинки, которые двигались в сторону позиций ВСУ, написал в блоге журналист и военный Михаил Ухман.

Читайте также Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили еще одно подозрение

Один из них – Сергей Пастухов 1982 года рождения – причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша. Ранее задерживался, но был освобожден в рамках обмена,

– сообщил Ухман.

Сейчас задержанный находится в Мариуполе. Там ведется следствие.

Как комментируют задержание сам боевик и оккупанты

По словам Ухмана, когда бойцы ВСУ задержали Пастухова с напарником, он внезапно начал нервничать и просил "Не отдавайте меня СБУ", "Лучше пристрелите здесь".

Российские оккупанты уже тоже успели прокомментировать ситуацию, заявив, что "он просто купался, а бойцы ВСУ задержали его незаконно".

Обратите внимание Неонацизм под руководством России: СБУ разоблачила последователей террориста Брентона Тарранта

Пастухов причастен к убийству полковника СБУ Хараберюша