Украина во второй раз задержала боевика, причастного к убийству полковника СБУ Хараберюша
Украинские военные поймали боевика Сергея Пастухова, который причастен к убийству контрразведчика СБУ – полковника Александра Хараберюша. Ранее его уже задерживали, однако освободили в рамках обмена.
Украинские военные задержали боевика
На днях в зоне ООС задержали двух жителей Марьинки, которые двигались в сторону позиций ВСУ, написал в блоге журналист и военный Михаил Ухман.
Читайте также Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили еще одно подозрение
Один из них – Сергей Пастухов 1982 года рождения – причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша. Ранее задерживался, но был освобожден в рамках обмена,
– сообщил Ухман.
Сейчас задержанный находится в Мариуполе. Там ведется следствие.
Как комментируют задержание сам боевик и оккупанты
По словам Ухмана, когда бойцы ВСУ задержали Пастухова с напарником, он внезапно начал нервничать и просил "Не отдавайте меня СБУ", "Лучше пристрелите здесь".
Российские оккупанты уже тоже успели прокомментировать ситуацию, заявив, что "он просто купался, а бойцы ВСУ задержали его незаконно".
Обратите внимание Неонацизм под руководством России: СБУ разоблачила последователей террориста Брентона Тарранта
Пастухов причастен к убийству полковника СБУ Хараберюша
- В 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка.
- 31 марта 2017 года его автомобиль взорвали в Мариуполе. Разведчик скончался на месте.
- Причина взрыва – радиоуправляемая мина, которую заложили в машину.
- 31 октября 2017 года тогда глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что в Одессе задержали 29-летнюю Юлию Прасолову, которую и подозревают в совершении преступления.
- Впоследствии она призналась, что заложила взрывчатку. За это получила 15 тысяч долларов.
- За несколько недель до убийства взрывчатку женщине передал именно Пастухов.
- 26 декабря 2019 года Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил его на 12 лет.
- Однако в результате обмена преступник оказался на свободе.