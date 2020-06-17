Українські військові впіймали бойовика Сергія Пастухова, який причетний до вбивства контррозвідника СБУ – полковника Олександра Хараберюша. Раніше його вже затримували, однак звільнили у рамках обміну.

Українські військові затримали бойовика

Днями в зоні ООС затримали двох жителів Мар'їнки, які рухалися у сторону позицій ЗСУ, написав у блозі журналіст та військовий Михайло Ухман.

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Один з них – Сергій Пастухов 1982 року народження – причетний до вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша. Раніше затримувався, але був звільнений в рамках обміну,

– повідомив Ухман.

Наразі затриманий перебуває у Маріуполі. Там триває слідство.

Як коментують затримання сам бойовик та окупанти

За словами Ухмана, коли бійці ЗСУ затримали Пастухова з напарником, він раптово почав нервувати і просив "Не віддавайте мене СБУ", "Краще пристрельте тут".

Російські окупанти вже теж встигли прокоментувати ситуацію, заявивши, що "він просто купався, а бійці ЗСУ затримали його незаконно".

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Пастухов причетний до вбивства полковника СБУ Хараберюша