Україна вдруге затримала бойовика, причетного до вбивства полковника СБУ Хараберюша
Українські військові впіймали бойовика Сергія Пастухова, який причетний до вбивства контррозвідника СБУ – полковника Олександра Хараберюша. Раніше його вже затримували, однак звільнили у рамках обміну.
Українські військові затримали бойовика
Днями в зоні ООС затримали двох жителів Мар'їнки, які рухалися у сторону позицій ЗСУ, написав у блозі журналіст та військовий Михайло Ухман.
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Один з них – Сергій Пастухов 1982 року народження – причетний до вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша. Раніше затримувався, але був звільнений в рамках обміну,
– повідомив Ухман.
Наразі затриманий перебуває у Маріуполі. Там триває слідство.
Як коментують затримання сам бойовик та окупанти
За словами Ухмана, коли бійці ЗСУ затримали Пастухова з напарником, він раптово почав нервувати і просив "Не віддавайте мене СБУ", "Краще пристрельте тут".
Російські окупанти вже теж встигли прокоментувати ситуацію, заявивши, що "він просто купався, а бійці ЗСУ затримали його незаконно".
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Пастухов причетний до вбивства полковника СБУ Хараберюша
- 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька.
- 31 березня 2017 року його автомобіль підірвали у Маріуполі. Розвідник помер на місці.
- Причина вибуху – радіокерована міна, яку заклали в автівку.
- 31 жовтня 2017 року тоді голова СБУ Василь Грицак заявив про те, що в Одесі затримали 29-річну Юлію Прасолову, яку й підозрюють у скоєнні злочину.
- Згодом вона зізналася, що заклала вибухівку. За це отримала 15 тисяч доларів.
- За кілька тижнів до вбивства вибухівку жінці передав саме Пастухов.
- 26 грудня 2019 року Іллічівський райсуд Маріуполя ув’язнив його на 12 років.
- Однак у результаті обміну злочинець опинився на волі.