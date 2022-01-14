Это необходимо, чтобы предотвратить возникновение и распространение COVID-19. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.
Важно ВОЗ одобрила 2 новых препарата для лечения COVID-19
Что будут исследовать
Так, исследовать будут:
- порошок альтеплаза;
- растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном. Оно проводится в параллельных группах. Это нужно для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы.
Курс будет составлять до 5 дней. Препарат – не основное средство для лечения коронавируса. В случае успешных испытаний, его будут использовать в дополнение к стандартной терапии для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным инфекцией COVID-19.
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ВОЗ одобрила новые препараты для лечения COVID-19
Накануне Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID два новых лекарственных средства.
Их применение привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).