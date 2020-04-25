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      Украинка из небольшого села создала приложение, которым пользуются миллионы

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Украинка Виктория Репа, которая родилась в небольшом селе в Донецкой области, создала стартап BetterMe. Теперь этот проект помогает миллионам людей в мире поддерживать здоровый образ жизни, а девушка моментально стала известной.

      Больше о том, что предусматривает стартап и как украинка решила его создать – читайте в программе 24 канала "Сделано в Украине".

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      Виктория Репа с детства была максималисткой и мечтала стать лучшей версией себя. А сейчас помогает достичь совершенства миллионам людей во всем мире. Она стала соучредителем проекта BetterMe, который разрабатывает приложения для занятий спортом, правильного питания и здорового образа жизни.

      ► Виктория Репа – из Донецкой области

      Девушка родилась в Донецкой области в маленьком селе. В школьном возрасте любила читать книги о бизнесе. Это увлечение привело ее в магистратуру в Киевскую школу экономики и в финансовый менеджмент. Впоследствии Репа решила сменить сферу: закончила IT-курсы и начала работать в украинской компании, которая разрабатывает программы для других стран.

      рєпа
      Виктория Репа / Фото vctr.media

      ► Работа над стартапом BetterMe началась в 2016 году

      Здоровье и фитнес всегда интересует любую аудиторию. Виктория Репа отметила, что особенно это актуально для США, где 7 из 10 человек имеют избыточный вес. В 2016 году девушка вместе с коллегой Виталием Лаптенко запустили мобильное приложение BetterMe для тех, кто хочет похудеть.

      лаптенко
      Виталий Лаптенко / Фото mc.today

      В приложении нужно указать свой рост, вес, предпочтения в еде и ожидаемый результат. После этого программа подбирает индивидуальные тренировки и систему питания.

      Однако разработчики не ограничились только похудением. Сейчас BetterMe – это целая система мобильных приложений, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни:

      • упражнения для мужчин;
      • йога и медитации;
      • ходьба и бег;
      • женский календарь.

      ► BetterMe загрузили более 50 миллионов раз

      Несмотря на бешеную конкуренцию, украинские программы высоко оценили в США. Приложения BetterMe загрузили более 50 миллионов пользователей в мире, примерно полмиллиона оформили платную подписку. Украинская команда объяснила такую ​​популярность тем, что приложения дают готовые инструменты для заботы о себе, помогают людям обрести гармонию и стать счастливее.

      BetterMe
      Приложение BetterMe / Фото anywellmag.com

      Мой рабочий девиз – сначала делаем, а потом улучшаем. Если слишком долго думать, человек может перегореть, а его идея потеряет актуальность,
      – сказала соучредитель BetterMe.

      В 2020 году журнал Forbs включил основателей стартапа BetterMe в рейтинг "30 до 30". Виктория Репа оказалась среди самых успешных личностей Европы до 30 лет в отрасли "Технологии". Девушка советует начинающим не бояться быстрых решений и доверять интуиции. 

      Автор: Марченко Елена
      Теги: Здоровая жизнь Новости Донецка Сделано в Украине
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