Украинка из небольшого села создала приложение, которым пользуются миллионы

Украинка Виктория Репа, которая родилась в небольшом селе в Донецкой области, создала стартап BetterMe. Теперь этот проект помогает миллионам людей в мире поддерживать здоровый образ жизни, а девушка моментально стала известной.

Больше о том, что предусматривает стартап и как украинка решила его создать – читайте в программе 24 канала "Сделано в Украине".

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Виктория Репа с детства была максималисткой и мечтала стать лучшей версией себя. А сейчас помогает достичь совершенства миллионам людей во всем мире. Она стала соучредителем проекта BetterMe, который разрабатывает приложения для занятий спортом, правильного питания и здорового образа жизни.

► Виктория Репа – из Донецкой области

Девушка родилась в Донецкой области в маленьком селе. В школьном возрасте любила читать книги о бизнесе. Это увлечение привело ее в магистратуру в Киевскую школу экономики и в финансовый менеджмент. Впоследствии Репа решила сменить сферу: закончила IT-курсы и начала работать в украинской компании, которая разрабатывает программы для других стран.



Виктория Репа / Фото vctr.media

► Работа над стартапом BetterMe началась в 2016 году

Здоровье и фитнес всегда интересует любую аудиторию. Виктория Репа отметила, что особенно это актуально для США, где 7 из 10 человек имеют избыточный вес. В 2016 году девушка вместе с коллегой Виталием Лаптенко запустили мобильное приложение BetterMe для тех, кто хочет похудеть.



Виталий Лаптенко / Фото mc.today

В приложении нужно указать свой рост, вес, предпочтения в еде и ожидаемый результат. После этого программа подбирает индивидуальные тренировки и систему питания.

Однако разработчики не ограничились только похудением. Сейчас BetterMe – это целая система мобильных приложений, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни:

упражнения для мужчин;

йога и медитации;

ходьба и бег;

женский календарь.

► BetterMe загрузили более 50 миллионов раз

Несмотря на бешеную конкуренцию, украинские программы высоко оценили в США. Приложения BetterMe загрузили более 50 миллионов пользователей в мире, примерно полмиллиона оформили платную подписку. Украинская команда объяснила такую ​​популярность тем, что приложения дают готовые инструменты для заботы о себе, помогают людям обрести гармонию и стать счастливее.



Приложение BetterMe / Фото anywellmag.com

Мой рабочий девиз – сначала делаем, а потом улучшаем. Если слишком долго думать, человек может перегореть, а его идея потеряет актуальность,

– сказала соучредитель BetterMe.

В 2020 году журнал Forbs включил основателей стартапа BetterMe в рейтинг "30 до 30". Виктория Репа оказалась среди самых успешных личностей Европы до 30 лет в отрасли "Технологии". Девушка советует начинающим не бояться быстрых решений и доверять интуиции.