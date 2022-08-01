Объем продукции, который Украина ежегодно реализовала на внешние рынки – сверхбольшой. Об этом в эфире 24 каналу сообщил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Важно В ООН отреагировали на возобновление экспорта зерна из Украины
По его словам, в один момент заменить чем-нибудь украинское продовольствие – не удастся. Ни за год, ни за 2, ни за 5. Именно поэтому, конечно, есть страны, импортно-зависимые от экспорта украинской продукции.
Денис Марчук напомнил, что это:
- Северная Африка,
- Ближний Восток,
- страны Азии.
"В этих условиях они обычно ожидают успешных результатов истории с экспортом", – отметил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета.
Экспорт в Египет
Денис Марчук вспомнил историю, которая возникла с Египтом. Якобы страна отказалась от контрактов с Украиной, заключенных еще в феврале. Однако де-факто – это была перерегистрация новых контрактов по условиям отношений двух сторон – украинской и египетской.
"Мы понимаем, что Египет в дальнейшем заинтересован покупать. Он импортирует примерно 12 миллионов тонн зерновых. Из них фактически 6 миллионов тонн – закупали в Украине. Представьте, какая это большая цифра и как они в один период смогут ее чем-нибудь заменить?" – Денис Марчук.
Он добавил, что, конечно, они ожидают того, что экспортные потенциалы Украины через Черное море в ближайшее время заработают на полную мощность.
Смотрите видео: вывоз зерна из порта Одессы
Что известно о соглашении по вывозу украинского зерна
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов.
- Однако уже на следующий день россия около 11 часов утра 23 июля атаковала порт Одессы своими ракетами. оккупанты выпустили сразу четыре ракеты типа "Калибр" по порту. Две из этих ракет попали в цель. Еще две сбили наши силы противовоздушной обороны.
- Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось. россия открещивалась от атаки, но затем представительница вражеского мида мария захарова признала, что за ударом стоит именно страна-агрессор.