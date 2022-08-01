Обсяг продукції, який Україна щороку реалізувала на зовнішні ринки, – надвеликий. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Важливо В ООН відреагували на відновлення експорту зерна з України
За його словами, в один момент замінити чимось українське продовольство – не вдасться. Ні за рік, ні за 2, ні за 5. Саме тому, звичайно, що є країни, які імпортно-залежні від експорту української продукції.
Денис Марчук нагадав, що це:
- Північна Африка,
- Близький Схід,
- країни Азії.
"В цих умовах вони звичайно очікують на успішні результати історії з експортом", – зазначив заступник голови всеукраїнської аграрної ради.
Експорт до Єгипту
Денис Марчук згадав про історію, яка виникла з Єгиптом. Нібито країна відмовилася від контрактів з Україною, які були укладені ще в лютому. Проте де-факто – це була перереєстрація нових контрактів за умовами відносин двох сторін – української та єгипетської.
"Ми розуміємо, що Єгипет надалі зацікавлений купувати. Він імпортує приблизно 12 мільйонів тонн зернових. З них фактично 6 мільйонів тонн – закуповували в Україні. Уявіть, яка це велика цифра і як вони в один період зможуть її чимось замінити?", – розповів Денис Марчук.
Він додав, що, звичайно, вони в очікувані того, що експортні потенціали України через Чорне море найближчий час запрацюють на повну потужність.
Дивіться відео: вивіз зерна з порту Одеси
Що відомо про угоду щодо вивезення українського зерна
- Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів.
- Проте вже наступного дня росія близько 11 години ранку 23 липня атакувала порт Одеси своїми ракетами. окупанти випустили одразу чотири ракети типу "Калібр" по порту. Дві з цих ракет влучили в ціль. Ще дві збили наші сили протиповітряної оборони.
- Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, але потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.