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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украинская делегация жестко отреагировала на предложение почтить Захарченко минутой молчания

102 Читати новину українською
Александр Захарченко
Александр Захарченко / InfoResist

В ответ на предложение почтить Захарченко украинская делегация вышла из зала. После возвращения же предложила отдать дань уважения "настоящим героям – тысячам украинцев, убитых вследствие российской агрессии".

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По словам Геращенко, во время заседания Трехсторонней контактной группы представители ОРДЛО пытались устроить минуту молчания по погибшим боевиком.

Украинская делегация, конечно, сразу же вышла из зала, оставив ОРДЛО с россиянами самым поминать своих подельников. А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания настоящих Героев – тысячи украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе,
– рассказала Геращенко.

Политик рассказала, что украинская делегация встала после соответствующего предложения, а россияне, как и представители ОРДЛО, остались сидеть на месте.

Геращенко добавила, что кое-где "удивляется выдержке" украинской делегации и то, откуда она берет силы.

Напомним, ранее в России назвали продолжение переговоров в "нормандском формате" после убийства Захарченко кощунственным.

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Ирина Геращенко Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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