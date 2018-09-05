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Лавров назвал "нормандский формат" после убийства Захарченко "кощунственным"

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Лавров назвал "нормандский формат" после убийства Захарченко "кощунственным"
Лавров назвал "нормандский формат" после убийства Захарченко "кощунственным" / Фото из свободных сетей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "нормандский формат" "неуместным" и "кощунственным" после ликвидации главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нормандский формат" – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот "нормандский формат" собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке", – заявил глава МИД России.

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Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что убийство Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб Александр Захарченко – главарь пророссийских боевиков Донбасса.

Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

Теги: Новости России Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Сергей Лавров Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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