Об этом рассказал разведчик из Крыма Иса Акаев. Он отметил, что трупы часто были со связанными руками.

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"Наши ребята в разведке обнаружили: шли по лесополосе, проверяли — остался ли кто-нибудь из россиян? И один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть. Подошел, начал ногой разгребать и увидел тело. И потом начали потихоньку раскапывать, обнаружили трупы людей", – сказал разведчик.

Замучили до смерти

По словам Исы Акаева, жители Мотыжина говорили, что россияне издевались как могли. Это потому, что они не воспринимают украинцев как полноценных людей.

Те, у кого могли взять имущество, грабили. Там была семья сельского головы – женщина с мужем с детьми (Сухенко, россияне убили трех человек из семьи – 24 канал). Они пытались взять с них деньги, замучили до смерти. Страшной смертью умерли,

– рассказал Иса Акаев.

Он добавил, что люди погибли при пытках, поскольку на теле не было следов от выстрелов.



Семья Сухенко / Фото "Новинарня"

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