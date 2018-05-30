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Уникальный компьютер брелок поступил в продажу: сколько стоит новинка

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Azulle Access3
Azulle Access3 / Фото из открытых источников

В Китае в продажу поступил новый и очень компактный персональный компьютер – Azulle Access3. Внешне он напоминает флешку или брелок.

Об этом пишет itnews.com.ua.

Внутри компьютер оснащен платформой Intel Apollo Lake. Покупатели могут выбирать между чипами Celeron N3350 и Celeron N3450.

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ПК имеет 2/3/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Кроме того, пользователи могут расширить память с помощью карт microSD до 256 ГБ.

Комп’ютер – Azulle Access3

Стоимость ПК – 175 долларов

Аппарат содержит коннектор HDMI для подключения к ПК-монитору или телевизионной панели. Работает новинка под управлением Windows 10 Pro.

Azulle Access3 оснащен сетевым контроллером Gigabit Ethernet с соответствующим разъемом для подключения кабеля, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.0, двумя портами USB 3.0 и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом. Габариты составляют всего 132,1 × 50,8 × 19,1 мм.

ПК Azulle Access3 уже можно приобрести за 175 долларов (4500 гривен). Правда, цена может быть выше, в зависимости от объема памяти.

Комп’ютер-брелок – Azulle Access3

Компьютер-брелок – Azulle Access3

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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