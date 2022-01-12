В общей сложности число погибших варьируется от 6 до 8 жертв. Также есть немало раненых.

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О прекращении перестрелки попросила Армения

По словам азербайджанского президента, о прекращении огня достаточно настойчиво попросила сама Армения. Руководитель страны добавил, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так не сойдет Еревану с рук.

Примите к сведению! Алиев, в частности, назвал бои на границе с Арменией военной провокацией, которая происходит в очередной раз. Также отметил, что это абсолютно немотивированная агрессия против Азербайджана.

Он уточнил, что это не первый случай, происходящий после войны, и новый инцидент не стал исключением. Алиев все же согласился на прекращение огня. "В 21:30 (по киевскому времени в 19:30 – 24 канал) я дал министру оборону приказ прекратить огонь", – подчеркнул глава Азербайджана.

Конфликт Армении и Азербайджана: что известно

На границе Азербайджана и Армении началась перестрелка еще 15 ноября 2021 года. Стороны обвинили друг друга.

В Армении 16 ноября проинформировали общественность, что 12 военных попали в плен. Только в ночь на 17 ноября Азербайджан и Армения договорились прекратить обстрелы.

В январе обстрелы участились. К примеру, 8 января во время перестрелки на границе все завершилось без потерь среди военных и техники.

Однако уже 11 января в Баку сообщили об 1 убитом азербайджанском военном. После этого количество жертв начало расти.

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