Загалом кількість загиблих варіюється від 6 до 8 жертв. Також є чимало поранених.

До теми Міноборони Вірменії заявило про ще одного загиблого на кордоні з Азербайджаном

Про припинення перестрілки попросила Вірменія

За словами азербайджанського президента, про припинення вогню доволі наполегливо попросила сама Вірменія. Очільник же країни додав, що смерть азербайджанського військовослужбовця ніколи просто так не зійде Єревану з рук.

Він уточнив, що це не перший випадок, який відбувається після війни й новий інцидент не став винятком. Алієв усе ж погодився на завершення вогню. "О 21:30 (за київським часом о 19:30 – 24 канал) я дав міністру оборону наказ припинити вогонь", – підкреслив глава Азербайджану.

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