Инцидент произошел около 20:30 в Юго-Западном районе Черкасс. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Смотрите также В ТЦ Харькова произошла драка со стрельбой: на место происшествия прибыли правоохранители

Информацию о стрельбе подтвердила представитель Главного управления полиции Черкасчины Зоя Вовк. Она добавила, что на месте работают правоохранители.

На месте работает полиция. Все обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала,

– сообщила пресс-секретарь.

Другие криминальные новости