Інцидент стався близько о 20:30 в Південно-Західному районі Черкас. Наразі невідомо, що стало причиною стрілянини.
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Інформацію про стрілянину підтвердила речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк. Вона додала, що на місці працюють правоохоронці.
На місці працює поліція. Всі обставини встановлюються. Інформація щодо постраждалих не надходила,
– повідомила речниця.
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