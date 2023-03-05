Потерпевший пытался покончить с собой на глазах у собственной жены. Известно, что мужчина вылил на себя горючее и зажег спичку.
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В каком состоянии находится мужчина
Не сложно догадаться, что после такой химической реакции мужчина вспыхнул, как спичка. К счастью, врачи прибыли вовремя. Полицейские и спасатели помогли транспортировать пострадавшего в "скорую".
Мужчину госпитализировали с тяжелыми ожогами. Полиция Киевщины выясняет обстоятельства инцидента.
Пострадавшего госпитализируют: смотрите видео
Житель Киевщины решил себя поджечь / Фото с телеграммы Небитова
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