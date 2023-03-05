Потерпілий намагався вкоротити собі віку на очах у власної дружини. Відомо, що чоловік вилив на себе пальне і запалив сірник.
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В якому стані перебуває чоловік
Не складно здогадатись, що після такої хімічної реакції чоловік спалахнув, мов сірник. На щастя, лікарі прибули вчасно. Поліцейські та рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до "швидкої".
Чоловіка госпіталізували з тяжкими опіками. Наразі поліція Київщини з'ясовує обставини інциденту.
Потерпілого госпіталізують: дивіться відео
Житель Київщини вирішив себе підпалити / Фото з телеграму Нєбитова
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