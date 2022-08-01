О работе нового портала рассказала советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, координатор информационной платформы "Дети войны" Дарья Герасимчук.

Внимание Детская омбудсмен сказала, сколько детей в Украине исчезли из-за войны

Платформа "Дети войны" имеет две основные функции:

информировать: предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины (погибших, раненых, пропавших без вести, депортированных), и тех, кого удалось разыскать и спасти. Количественные показатели ежедневно обновляются правоохранительными органами (Национальная полиция и Офис Генпрокурора), а также Национальное информационное бюро.

предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины (погибших, раненых, пропавших без вести, депортированных), и тех, кого удалось разыскать и спасти. Количественные показатели ежедневно обновляются правоохранительными органами (Национальная полиция и Офис Генпрокурора), а также Национальное информационное бюро. помогать разыскивать детей: платформа позволяет связаться с правоохранительными органами: Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, а также Национальным информационным бюро. Сайтом могут воспользоваться родители потерянного, перемещенного или депортированного ребенка, и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушения их прав и преступления, совершенные против них.

Портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения от мест принудительного перемещения или депортации. Информация, размещенная здесь – это наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности, которые армия россии ежедневно совершает против украинского народа,

– объяснила Дарья Герасимчук

Сколько детей пострадали от войны

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что на портале будет самая точная статистика по поводу пострадавших и найденных детей. Все, кому известно о преступлениях, совершенных против детей, смогут здесь связаться с Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, Национальным информационным бюро.

Елена Заленская также обнародовала статистику депортированных и пропавших детей во время войны.

Так, по данным Национального информационного бюро, более 5750 детей уже нелегально переместили в временно оккупированные территории и депортировали в россию.

Еще более 200 – пропали без вести. Таковы, только официальные, данные Национальной полиции Украины. Каждый день эти цифры, вместе с количеством убитых и раненых, растут. Благодаря порталу должны расти и показатели возвращенных к родным детей,

– заметила Первая леди.

По состоянию на сегодняшний день 693 ребенка — ранены, 358 — погибли, 203 — пропали без вести и по меньшей мере 5754 нелегально депортированы в россию. В то же время правоохранители обнаружили 4039 детей, еще 47 – вернули из депортации.

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