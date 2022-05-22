В заявлении Харьковского национального университета имени Василия Каразина по поводу трагических событий в семье Алексея Навроцкого подчеркнули, что официальной информации со стороны турецких правоохранительных органов пока нет и призывали не делать поспешных выводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Риге мужчина избил юношу с украинским флагом, ему грозит до 5 лет заключения

О чем говорится в официальном заявлении университета

Сообщество университета сообщили, что шокирующее известие о страшной трагедии, которая произошла в семье Алексея Навроцкого, до сих пор не подтверждена турецкими правоохранительными органами, а все предварительные выводы сделаны на основе информации из турецких СМИ.

Университет подтвердил, что Алексей Навроцкий является работником учебного заведения и занимает должность проректора по научно-педагогической работе. В заявлении подчеркнули, что накануне инцидента мужчина попросил об отпуске.

25 марта направил заявление с просьбой о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, объясняя необходимость этого отпуска значительным ухудшением состояния здоровья,

– говорится в заявлении.

Университет призвал не спекулировать на страшной семейной трагедии, связанной с гибелью двоих детей и судьбой семьи и подчеркнул, что сообщество учебного заведения потрясено известием.

"Во время войны, которая психологически травмирует людей, влечет за собой деструктивные депрессивные состояния, эта трагедия воспринимается особенно остро, но требует объективного и беспристрастного выяснения ситуации. Ответы о причинах и обстоятельствах событий предоставит официальное следствие", - добавили авторы заявления.

Что известно о трагедии: коротко

Как сообщают турецкие СМИ, украинец, отдыхавший с семьей в Алании, убил двух своих детей. Приблизительно в 08:30 21 мая жители района услышали крики жены, которая просила о помощи. Именно по ее словам известно, что мужчина зарезал детей ножом.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Женщина рассказала, что они приехали из Украины и сняли квартиру. Муж также пытался убить жену, однако ей удалось скрыться.

Подозреваемый – экснардеп и преподаватель Алексей Навроцкий

Харьковские СМИ добавили, что убийца является 38-летний эксдепутат Харьковского городского совета и преподаватель экономики Алексей Навроцкий. Он дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, был в составе фракции "За Харьков, Возрождение". До начала полномасштабной войны Алексей Навроцкий занимал должность проректора по научной работе ХНУ имени Каразина. С марта находился в отпуске.

Обратите внимание – Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО