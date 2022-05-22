В заяві Харківського національного університету імені Василя Каразіна щодо трагічних подій в сім’ї Олексія Навроцького наголосили, що офіційної інформації з боку турецьких правоохоронних органів наразі немає та закликали не робити поспішних висновків.

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Про що йдеться в офіційній заяві університету

Співтовариство університету повідомили, що шокуюча звістка про страшну трагедію, яка сталася в сім’ї Олексія Навроцького досі не підтверджена турецькими правоохоронними органами, а усі попередні висновки зроблені на основі інформації з турецьких ЗМІ.

Університет підтвердив, що Олексій Навроцький є працівником навчального закладу й наразі обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи. В заяві підкреслили, що напередодні інциденту чоловік попросив про відпустку.

25 березня надіслав заяву з проханням про надання відпустки без збереження заробітньої плати, пояснюючи необхідність цієї відпустки значним погіршенням стану здоров’я,

– йдеться в заяві.

Університет закликав не спекулювати на страшній сімейній трагедії, пов’язаній із загибеллю двох дітей і долею сім’ї та підкреслив, що співтовариство навчального закладу вражене звісткою.

"Під час війни, яка психологічно травмує людей, спричиняє деструктивні депресивні стани, ця трагедія сприймається особливо гостро, але потребує об’єктивного і неупередженого з’ясування ситуації. Відповіді про причини та обставини подій надасть офіційне слідство", – додали автори заяви.

Що відомо про трагедію: коротко

Як повідомляють турецькі ЗМІ, українець, який відпочивав із сім'єю в Аланії вбив двох своїх дітей. Приблизно об 08:30 21 травня мешканці району почули крики дружини, яка просила про допомогу. Саме з її слів відомо, що чоловік зарізав дітей ножем.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру. Чоловік також намагався вбити дружину, проте їй вдалося втекти.

Підозрюваний – екснардеп та викладач Олексій Навроцький

Харківські ЗМІ додали, що вбивцею є 38-річний ексдепутат Харківської міської ради та викладач економіки Олексій Навроцький. Він двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, був у складі фракції "За Харків, за Відродження". До початку повномасштабної війни Олексій Навроцький обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ імені Каразіна. З березня перебував у відпустці.

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