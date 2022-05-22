Внаслідок звірств українця його діти віком 4 та 6 років загинули, а дружина отримала важкі поранення.

Важливо Трагедія у Туреччині: українець убив двох своїх дітей та поранив дружину, – ЗМІ

Що відомо про трагедію

В Аланії українець вбив двох своїх дітей. Трагедія сталася приблизно о 08:30. Дружина українця кричала, що її чоловік зарізав дітей ножем та попросила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши крики жінки про допомогу, повідомили про ситуацію правоохоронців.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік жив нагорі з дітьми. Стало відомо, що чоловік намагався вбити дружину, але жінка втекла і закрилася у ванній.

Чоловіка затримали наряди поліції та доправили в суд, який постановив арештувати його за звинуваченням в умисному вбивстві,

– пишуть місцеві ЗМІ.

Вбивцею може бути ексдепутат Олексій Навроцький

За даними харківських ЗМІ, дітей вбив ексдепутат Харківської міської ради, а зараз 38-річний викладач економіки Олексій Навроцький. Він двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, був у складі фракції "За Харків, за Відродження". До початку повномасштабної війни Олексій Навроцький обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ імені Каразіна. З березня перебував у відпустці.

Моторошне вбивство у Бориспільському районі

У Бориспільському районі на Київщині наприкінці березня трапився вкрай моторошний злочин. Там 39-річний чоловік вбив свою співмешканку табуреткою. Згодом місцевий житель також наклав на себе руки. Проте наразі це ще не остаточна версія подій того дня, оскільки слідство триває.

Деталі цієї трагічної події розповіли в МВС 22 березня. Слідчі встановили, що вбита – 31-річна жінка. Після скоєного, чоловік вирішив вивезти її тіло в поле.

Проте, по приїзду туди, він наклав на себе руки. Наразі правоохоронці розслідують цю подію за статтею про умисне вбивство. Ймовірно, у справі також є помітка "самогубство", проте це не вказували у повідомленні.