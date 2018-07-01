В Грузии 109 заключенных женщин объявили голодовку: они требуют извинений от правозащитников

Заключенные якобы объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных в Грузии. В документе говорится о незаконной практике, которую, по словам правозащитников, применяют к пленникам.

109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5, расположенного близ Тбилиси в Грузии объявили голодовку, передает "Грузия Online".

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Отмечается, что заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных в Грузии. Документ подготовила НПО "Центр прав человека" вместе с аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития.

В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных во время обыска раздевают догола и заставляют приседать.

Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными. Теперь заключенные требуют публичных извинений.

Представитель "Центра прав человека" Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверены в точности сведений в опубликованном документе.

В частности, в нем говорится и о других правонарушениях. Среди них – отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

В общем правозащитники опросили 119 заключенных с помощью специальных анкет. Большинство респондентов – 91 человек – отбывают наказание в женской тюрьме №5.

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Кроме того, мониторинговая группа разговаривала с представителями администраций учреждений. Они изучали документацию и существующие бытовые условия в учреждениях.

После публикации правозащитников Министерство пробации Грузии опубликовало заявление, в котором утверждало, что проверка в грузинских тюрьмах "полностью соответствует европейским стандартам".