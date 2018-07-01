17:55
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Грузии 109 заключенных женщин объявили голодовку: они требуют извинений от правозащитников

38 Читати новину українською
В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных во время обыска раздевают догола и заставляют приседать
В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных во время обыска раздевают догола и заставляют приседать / sputnik-georgia.ru

Заключенные якобы объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных в Грузии. В документе говорится о незаконной практике, которую, по словам правозащитников, применяют к пленникам.

109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5, расположенного близ Тбилиси в Грузии объявили голодовку, передает "Грузия Online".

Читайте также: Украинский моряк Новичков, задержанный в Иране, объявил голодовку

Отмечается, что заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных в Грузии. Документ подготовила НПО "Центр прав человека" вместе с аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития.

В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных во время обыска раздевают догола и заставляют приседать.

Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными. Теперь заключенные требуют публичных извинений.

Представитель "Центра прав человека" Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверены в точности сведений в опубликованном документе.

В частности, в нем говорится и о других правонарушениях. Среди них – отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

В общем правозащитники опросили 119 заключенных с помощью специальных анкет. Большинство респондентов – 91 человек – отбывают наказание в женской тюрьме №5.

Читайте также: Россия скрывает реальное состояние здоровья украинских политзаключенных, в том числе Сенцова, – Денисова

Кроме того, мониторинговая группа разговаривала с представителями администраций учреждений. Они изучали документацию и существующие бытовые условия в учреждениях.

После публикации правозащитников Министерство пробации Грузии опубликовало заявление, в котором утверждало, что проверка в грузинских тюрьмах "полностью соответствует европейским стандартам".

Теги: голодовка Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук